Экс-протеже Потапа Мишель Андраде рассказала об обиде продюсера-беглеца: заблокировал меня в соцсетях

Украинская певица Мишель Андраде впервые рассказала о ссоре с бывший продюсером Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко), который сбежал из Украины после полномасштабного вторжения РФ. Как призналась исполнительница, за время сотрудничества с рэпером у них выстроились отношения отца и дочери. Однако после одного разговора пути звезд окончательно разошлись.

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В студии YouTube-шоу "Okay Eva" артистка вспомнила ситуацию, которая произошла во время ее участия в проекте "Орел и Решка" в 2021 году. "Мы создавали песни из моих личных историй, а тут решили собраться на студии. Но у меня был полет и мы не могли сконцентрироваться. Я говорю: "Дай мне эту песню, я буду в самолете что-то придумывать, мелодию или прикольные хуки". Этого не случилось. Я пришла на студию, и он показал песню. Она мне не то что не сильно зашла, она мне совсем не зашла", – рассказала Андраде.

В конце концов, певица собрала волю в кулак и заявила продюсеру, что не будет исполнять композицию. "Лёша, я не буду это петь. У меня нет времени. Эта песня не обо мне. Давай создавать что-нибудь классное", – сказала тогда звезда.

Мишель объяснила: считает, что затронула "эго" Потапа, который писал хиты в течение 10 лет. "После этого мы больше не работали вместе. Я продолжила быть в MOZGI и работать с Ирой (Горовой. – Ред.), но он уже не был настолько вовлечен в мое творчество", – добавила гостья.

Впоследствии Потапенко заблокировал бывшую протеже в социальных сетях. Пересекаясь на одной из музыкальных премий, артисты поздоровались, но в дальнейшем их общение сошло на нет. Сейчас, призналась Андраде, не следит за экс-наставником, ведь не имеет возможности, находясь в "черном списке" рэпера. Певица вспоминает о Потапе только во время интервью и не скрывает, что после прекращения общения проработала опыт с психологом.

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