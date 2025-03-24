Экс-невестка Трампа подтвердила роман с одним из самых богатых спортсменов мира: как отреагировали в семье президента США

Бывшая невестка президента США Дональда Трампа – Ванесса Трамп – подтвердила слухи об отношениях с американским гольфистом Тайгером Вудсом. В течение длительного времени экс-жена Дональда Трампа-младшего и спортсмен, который в 2025 году занял 27-е место среди самых богатых в мире, скрывали роман от общественности, однако в конце концов решили открыто встречаться.

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На личной странице спортсмена в Instagram появились общие фотографии пары. Влюбленные позировали на камеру в обыденных образах, нежно обнимая друг друга.

"Любовь витает в воздухе и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы были бы благодарны за конфиденциальность", – написал спортсмен.

На эту новость позитивно отреагировала дочь президента США Иванка Трамп. В комментариях под публикацией она написала: "Я очень рада за вас обоих!"

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на информацию инсайдеров, отношения между Ванессой Трамп и Тайгером Вудсом начались еще со Дня благодарения, 28 ноября. Они живут недалеко друг от друга во Флориде. Пару неоднократно видели вместе на разных соревнованиях по гольфу, поскольку их дети занимаются этим видом спорта. Ванесса Трамп родила от бывшего мужа дочь Кай и сына Дональда, а Вудс воспитывает мальчика Чарли и девочку Сэм.

"Их дети занимаются гольфом и они оба очень дисциплинированы в спорте. Это их объединяет", – отметил источник изданию People.

По словам информатора, Дональд Трамп-младший достаточно спокойно относится к новым отношениям бывшей избранницы. Похожую позицию имеет и экс-жена Вудса – Элин Нордегрен. Инсайдер отметил, что спортсмен лично рассказал ей о новом романе.

"Тайгер и Элин поддерживают друг друга. Ее реакция поначалу была такой: "Серьезно? Трамп? Действительно? "Она была сильно удивлена, но очень быстро просто приняла это", – объяснил источник.

Отмечается, что другие члены семьи Трампа давно знали об отношениях пары. Как сообщили инсайдеры, в настоящее время влюбленные не живут вместе, однако проводят очень много времени друг с другом.

Ванесса Трамп официально связала себя узами брака с сыном президента США в 2005-м. Их роман длился 12 лет, однако со временем любовь дала трещину. В 2018 году женщина подала на развод.

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