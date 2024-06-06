Мурат Налчаджиоглу и украинская ведущая Анастасия Фокси разошлись после 5 месяцев отношений: что известно

Телеведущая Анастасия Фокси и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу разорвали отношения, которые уже были на пороге брака. Бывшие влюбленные долго намекали на проблемы в паре и в конце концов удалили все общие фото, отписались друг от друга и поставили точку в этой истории.

Примечательно, что незадолго до этого Фокси случайно слила в сеть свою ссору с любимым, во время которой оскорбляла Налчаджиоглу и жаловалась на их отношения. OBOZ.UA расскажет, почему фанаты пары уверены в их разрыве.

Неделю назад на странице Фокси появилось лаконичное послание: "Не смотря ни на что, это была красивая история". На черно-белом фото она позировала, обнимаясь с бывшим мужем Ани Лорак. Практически сразу со страницы ведущей исчезли все общие фото.

В это время Налчаджиоглу на черном фоне написал: "Даже если у тебя ничего нет сейчас, у тебя есть жизнь. И это главное". С тех пор в личной жизни звезд наступило затишье.

Лишь накануне бизнесмен окончательно поставил для себя точку, удалив общие фото с экс-возлюбленной. Сейчас они уже не подписаны друг на друга.

Последнее слово осталось за Фокси, которая в Instagram разместила заявление: "Если моя любовь не откроет твое сердце навсегда, это сделает другая любовь... Одно из самых больших проявлений любви – это отпускать".

Напомним, в марте этого года на странице Фокси появилось видео ссоры между ней и Муратом. В нем видно ведущую и слышен голос предпринимателя, которые ссорятся по непонятной причине. До этого женщина намекала, что возлюбленный сделал ей предложение.

Напомним, о разводе бизнесмена с его предыдущей супругой Лилией Реус заговорили в октябре прошлого года, но пара не комментировала слухи. После празднования Нового года стало ясно, что Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую даму сердца, которая имеет редкую особенность и популяризирует российскую музыку в блоге.

Как писал OBOZ.UA, позже Лилия Реус подтвердила, что их история любви закончилась. Между ней и новой избранницей турецкого предпринимателя возник публичный скандал, едва не закончившийся судом.

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