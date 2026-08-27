"Шампунь ей доставляли самолетом". Директор Одесского кинофестиваля раскрыла капризы мировых гостей и назвала гонорары, которые просят звезды за приезд

Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух рассказала, о каких гонорарах за приезд в Украину ей приходилось слышать от зарубежных знаменитостей. А также о том, какие прихоти приходится удовлетворять организаторам.

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Об этом Мачух рассказала в интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос, дорого ли приглашать на кинофестиваль очень известных артистов. По ее словам, гонорары приглашенным артистам платили лишь несколько раз, а суммы, которые просили артисты, могли колебаться от 5 до 200 тысяч евро. Все же в большинстве случаев знаменитые гости приезжают без гонорара.

По словам руководительницы ОМКФ, чаще всего гонорары получали актеры, которые уже завершили карьеру и больше не снимаются: "Гонорары мы платили лишь несколько раз. И преимущественно тем актерам, которые уже не снимаются, завершили карьеру. Не все за годы работы заработали миллионы, смогли создать вокруг своего имени какой-то бизнес. Если человек уже не работает в кино, ему все равно нужно на что-то жить. Поэтому, конечно, они могут просить гонорар".

По ее словам, в отношении фестиваля назывались самые разные суммы. В то же время команда ОМКФ не могла себе позволить максимальные гонорары. "Назывались разные суммы – от 5 тысяч до 200 тысяч евро. Мы, конечно, 200 тысяч никогда не платили – для нас это неподъемная сумма", – отметила генеральный директор фестиваля. Впрочем, как пояснила Мачух, в большинстве случаев знаменитые гости приезжают в Одессу без гонорара. Настоящая цель их визита – профессиональная: "Мы приглашаем гостей с конкретной профессиональной целью: они представляют свои фильмы, входят в состав жюри, получают награды за вклад в кинематограф, проводят мастер-классы. То есть всегда есть причина их приезда. Они не просто едут развлекать публику – им самим интересно".

Мачух утверждает, что около 90% гостей ОМКФ приезжали без гонораров. Однако это не означает, что их приезд не требует значительных затрат. Фестиваль должен обеспечить звездного гостя перелетом бизнес-классом, проживанием в лучшем отеле города и автомобилем. К тому же известные актеры нередко приезжают не одни, а со своей командой. "Обычно такие гости приезжают не одни – с ними могут быть ещё три-четыре человека. Всех их также нужно привезти, разместить. Поэтому все равно получается большая сумма", – пояснила Мачух.

По словам директорши, со звездными артистами порой случались курьезные истории. Мачух вспомнила одну из гостей, которая приехала в Одессу и обнаружила, что забыла шампунь, одежду и обувь, которые ей были нужны. Организаторы пытались найти замену в Украине, однако предложенные варианты ей не подошли. В результате, по словам Мачух, пришлось даже самолетом доставлять актрисе ее привычный шампунь.

Впрочем, подчеркнула руководительница ОМКФ, таких историй было значительно меньше, чем приятных впечатлений от зарубежных гостей. Среди них она особо выделила ирландского актера Киллиана Мерфи. "Я до сих пор вспоминаю его как одного из самых приятных гостей, которые приезжали в Одессу. Более ответственного и приятного в общении гостя не помню", – отметила Мачух.

Полное интервью с Анной Мачух читайте на OBOZ.UA здесь.

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