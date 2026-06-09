'Ее не было в Украине'. Экс-концертный директор Софии Ротару рассказал о жизни певицы во время войны и щедром предложении, от которого он отказался

Руководитель "Хора Веревки" Игорь Курилов, который около 20 лет был директором концертных программ Софии Ротару, приоткрыл завесу жизни певицы во время большой войны. По его словам, артистка далеко не все время проводит в Украине, несмотря на соответствующие заявления родственников, и даже на свой прошлый день рождения выезжала за границу.

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Как отметил Курилов, когда Аурика Ротару рассказывала, что ее старшая сестра находилась в родном селе Маршинцы Черновицкой области, на самом деле исполнительница была на итальянском острове. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

"Обычно поздравляю, но с прошлым днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах, а она тем временем на Сицилии", – рассказал руководитель "Хора Веревки".

И все же Игорь Курилов не стал отрицать, что София Ротару бывает и в своем доме в Конча-Заспе под Киевом, где, как ранее отмечала младшая сестра, занимается садом и огородом. Что интересно, по словам культурно-общественного деятеля, во время активного сотрудничества певица даже делала ему щедрое предложение – построить жилье в том районе, но он не был в этом заинтересован.

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"Да, Соня мне говорила: "Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать". Но я отказался", – поделился бывший концертный директор артистки.

Что интересно, хотя Игорь Курилов и София Ротару сотрудничали в течение 1995-2016 годов, сейчас почти не поддерживают связь. В 2014-м руководитель "Хора Веревки" категорически отказался ездить вместе с исполнительницей для гастролей в Россию, поэтому организацией ее выступлений начал заниматься другой человек. Однако, несмотря на такое развитие событий, Курилов заверил, что Ротару не держит на него зла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что София Ротару разжилась элитным авто с "блатными" номерами во время большой войны.

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