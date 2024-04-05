Ее называют 'гуманоидом'. Как выглядит 21-летняя девушка с самыми длинными ногами в мире и почему Мэйси Каррин мечтает избавиться от этого статуса

Мэйси Каррин – 21-летняя девушка из Техаса, которая стала известна благодаря своим невероятно длинным ногам. Ее рост составляет целых 208 см, а длина ног – 135 см. Это делает ее обладательницей самых длинных ног в мире. Казалось бы, такому статусу может позавидовать любая девушка, однако сама Каррин когда-то мечтала избавиться от своей особенности.

С одной стороны, длинные ноги Мэйси делают ее уникальной. Она может использовать их для модельной карьеры, что девушка и делает. Впрочем, с другой стороны, 135-сантриметровые конечности создают немало проблем. В частности, американка регулярно сталкивается с жестоким хейтом в сети, где ее называют "гуманоидом" и другими возмутительными словами. OBOZ.UA решил более подробно рассказать об особенной девушке.

"Я получаю много смешанных реакций, но этого следовало ожидать. Меня называют персонажами ужастиков, например, Слендерменом. Если кто-то ненавидит, он ненавидит, потому что не понимает", – как-то комментировала Каррин.

Между тем в комментариях под сообщениями красавицы в соцсетях можно встретить такие ужасные "комплименты": "Мне было бы страшно увидеть тебя в темном коридоре", "Ты похожа на другую маму из мультфильма "Коралина", "Ты вообще настоящая?"

Несмотря на такую ненависть от людей в интернете, Мэйси говорит, что гордится своими ногами и любит быть уникальной. Она отдает себе отчет, что не похожа ни на кого другого, а потому и сталкивается с постоянными насмешками. Впрочем, это было не всегда. Когда-то красавица ужасно комплексовала и мечтала быть обычной.

"Я всегда была выше всех, начиная с дошкольного возраста. Я была во втором классе, и когда мы играли на улице, кто-то спросил меня, не из средней ли я школы. В то время я ненавидела свой рост, потому что это была единственная вещь, из-за которой дети могли меня травить", – рассказывала американка.

И хотя хейта в жизни Мэйси действительно много, она также получает много поддержки от людей, в частности, своих друзей и мамы.

"Люди часто говорят мне: "Ты так красива, ты работаешь моделью?", – делилась Каррин.

В повседневной жизни трудностей тоже хватает. В частности, приходится осторожничать с дверными проходами, а о выборе одежды и говорить нечего.

"Когда мне приходится прогибаться под каждой дверью, мне хочется схватить молоток и разбить их все. Мне также трудно находить одежду. Почти нигде нет длинных брюк, которые мне подходили бы. Мне приходится заказывать их по заказу, что стоит около 250 долларов за одну пару джинсов. Я не сделана из денег, поэтому имею только две пары джинсов, которые мне подходят", – рассказывала девушка.

Что касается личной жизни, то Каррин бисексуальна, то есть встречается как с мужчинами, так и с женщинами. Говорит, что с первыми ей всегда было труднее, ведь большинство бойфрендов стыдились слишком высокой избранницы.

"Сейчас я не заинтересована в свиданиях, но все разы, когда я встречалась, особенно с мужчинами, которые были ниже меня на значительное количество сантиметров, я просто чувствовала себя не в своей тарелке. Они всегда стыдились меня", – говорила красавица.

Мэйси около четырех лет считается обладательницей самых длинных ног в мире, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Однако сама девушка не считает, что этот титул имеет какое-то значение для нее.

"Я удерживаю мировой рекорд за самые длинные ноги среди женщин уже около четырех лет. Этот титул больше не имеет для меня никакого значения. Это скорее дело прошлого. Если кто-то захочет отнять у меня этот титул, я буду более чем счастлива", – искренне признавалась Мэйси.

История Мэйси Каррин – это пример того, как нелегко жить с необычной внешностью. С одной стороны, это может являться источником гордости и успеха. С другой стороны, это может привести к проблемам самооценки и социальных контактов.

Ранее OBOZ.UA писал о самой высокой женщине в мире. Ее рост – 2 метра 15 сантиметров. Когда Румейси Гельги было четыре месяца, у нее диагностировали синдром Уивера (редкое генетическое заболевание, вызывающее чрезмерный рост).

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