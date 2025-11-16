Эдди Мерфи в третий раз станет дедушкой: что известно о будущей маме и других внуках звезды "Полицейского из Беверли-Хиллз"
Голливудский актер Эдди Мерфи готовится в третий раз стать дедушкой. Его 35-летняя дочь Брия Мерфи, старший ребенок звезды серии фильмов "Полицейский из Беверли-Хиллз" и его бывшей жены Николь Мерфи, ожидает первенца от своего мужа, канадского актера Майкла Ксавьера.
Пара состоит в браке более трех лет. О беременности стало известно во время премьеры документального фильма Netflix "Быть Эдди", посвященного жизни комика, пишет Daily Mail.
Брия появилась на красной дорожке в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Будущая мама позировала вместе с Эдди Мерфи, который в total black выглядел улыбающимся и растроганным. Для актера этот ребенок станет уже третьим внуком.
Что известно о Брие Мерфи и ее муже Майкле Ксавьера
Брия – художница и владелица галереи в Лос-Анджелесе. В 2022 году она и Майкл Ксавьер, известный по ролям в сериалах "Дикие карты", "Пространство" и "Смелый шрифт", сыграли громкую свадьбу в Беверли-Хиллз. Свадьба состоялась через год после их помолвки.
Ксавьер активно снимается в кино, в том числе в рождественских лентах и криминальных драмах. В 2024-м оба появились в камео в фильме Эдди Мерфи "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", где сыграли эпизодических копов.
Сколько детей у Эдди Мерфи
57-летний актер – отец десятерых детей от нескольких отношений:
- с Николь Мерфи: Брия, Майлз, Шейн, Зола, Белла.
- с Полетт Макнили: Эрик.
- с Тамарой Гуд: Кристиан.
- с Мелани Браун (Mel B): дочь Энджел.
- с Пейдж Батчер: Иззи Уна и Макс Чарльз.
В документальном фильме о себе Мерфи подчеркнул, что отцовство стало главной частью его жизни: "Мои дети – центр всего. До того, как появляются дети, все вращается вокруг тебя, а когда появляются дети, все вращается вокруг них".
Кто уже "подарил" Эдди Мерфи внуков
Несмотря на то, что актер имеет десять детей, только один из них уже воспитывает детей – это его 33-летний сын Майлз Мерфи.
- В июле 2019 года Майлз и его тогдашняя девушка Карли Финк стали родителями дочери Эви. Сам Эдди тогда признавался в Vanity Fair: "Нет более сладкого благословения, чем видеть своего внука".
- В сентябре 2023 года Майлз и Финк официально поженились.
- В октябре 2024 года у них родилась вторая дочь – Зури Лив.
Таким образом, Эдди Мерфи уже является дедушкой двух девочек – Эви и Зури.
Теперь 35-летняя Брия Мерфи ожидает своего первого ребенка, что сделает голливудского комика дедушкой в третий раз. Ожидается, что супруги Ксавьер сообщат больше деталей и, вероятно, пол ближе к рождению малыша.
