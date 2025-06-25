Джон Кеннеди имел роман со стюардессой, находясь в браке: что известно о женщине, которая забеременела от президента США

В биографической книге "JFK: публичный, частный, тайный", которая выйдет 15 июля, автор Дж. Рэнди Тараборелли обнародовал шокирующие подробности личной жизни 35-го президента США. Как выяснилось, Джон Кеннеди имел длительный роман со стюардессой Джоан Лундберг, в результате которого она забеременела.

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Об этом эпизоде стало известно благодаря неопубликованным мемуарам Лундберг, которые ее семья предоставила автору. 23-летняя Джоан, как утверждается, была "нетипичной женщиной своего времени" – яркая, независимая, самостоятельная мать двоих детей, которая совмещала работу стюардессы в Frontier Airlines и официантки.

Ее знакомство с Кеннеди состоялось в 1956 году, когда он был сенатором от штата Массачусетс и уже состоял в браке с Жаклин (Джеки) Кеннеди. Их роман начался стремительно – со случайного разговора у музыкального автомата в баре, который перерос в близость той же ночью в мотеле под вымышленными именами.

Со временем их связь приобрела большую глубину. В мемуарах Джоан вспоминает, как Кеннеди раскрывал ей свои слабости, признавался в том, что не знает, способен ли любить, и называл свой брак с Джеки скорее союзом по договоренности. Он открыто говорил, что его жизнь – это политика, и именно ей принадлежит его сердце. В то же время он рассказывал об упреках со стороны родных, которые обвиняли его в эмоциональной отстраненности от Джеки после трагической потери ребенка.

В книге раскрыта и реакция первой леди. Когда Джеки узнала о романе Джона с Джоан, она обратилась за советом к его сестре. Через несколько недель к Кеннеди пришел адвокат, который представлял Джеки в деле о возможном разводе. Но вместо этого состоялась встреча с отцом президента, Джозефом Кеннеди, который предложил Джеки остаться в браке в обмен на финансовую свободу. Она согласилась, но поняла, что должна научиться жить рядом с неверностью.

В мае 1957 года стюардесса забеременела. Для Кеннеди эта новость стала ударом. Он убеждал Джоан избавиться от ребенка, аргументируя это своей политической карьерой и невозможностью открыто признать внебрачное отцовство. Он прислал ей деньги, чтобы та сделала аборт, и, по словам женщины, общался с ней крайне жестко, будто чувствуя угрозу. Несмотря на собственную любовь и обиду, Джоан сделала аборт.

Автор мемуаров написал: "Джек высказался очень четко: он не хотел, чтобы Джоан рожала ребенка. В тот же день он перевел еще денег, и на следующий день она все уладила. Она была разъярена и разочарована, но в то же время реалистична".

После этого их связь оборвалась. Когда Кеннеди в последний раз позвонил, она сказала ему: "Мне нужно держать дистанцию между нами". Он ответил: "Я так много тебе должен". На прощание она сказала: "Я тоже чья-то дочь. Помни об этом в следующий раз, когда будешь относиться к женщине так, как относился ко мне".

Брак Джона и Жаклин Кеннеди, несмотря на все испытания, продлился до самого убийства президента в Далласе 22 ноября 1963 года. Джеки оставалась рядом даже после смерти их второго сына Патрика и планировала возобновление брачных обетов в 1964 году. Она всегда знала об изменах, но предпочитала молчать. Как позже признавалась родственникам: "Мой брак был похож на глубокую черную дыру, и я знала, что если я посмотрю вниз, то упаду туда".

Сама Джоан Лундберг вышла замуж в 1963 году за мужчину по имени Фримонт Хичкок. Однако женщина так и не оправилась после смерти Кеннеди. Она писала: "Когда правда пришла домой, я закрыла шторы и жалюзи в спальне и часами плакала, кричала и проклинала в одиночестве".

Ранее OBOZ.UA писал, почему умерли трое детей 35-го президента США Джона Кеннеди и как сложилась жизнь его единственной живой дочери. Некоторые считают, что "проклятие" на род политика накликал его отец, Джозеф Кеннеди-старший.

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