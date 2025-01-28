Лилия Подкопаева показала редкие фото с возлюбленным-бизнесменом, которого встретила в США

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала редкие кадры с возлюбленным-бизнесменом Игорем Дубинским, с которым встретилась в США. Она обнародовала трогательный пост по случаю годовщины их совместной жизни.

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На кадрах, опубликованных в Instagram, счастливая пара в романтической обстановке проводит время. Подкопаева призналась, что до их встречи даже не подозревала, что любовь, описанная в книжках, может быть настолько долговечной.

"Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя. И не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая, – написала гимнастка. – Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос ко вселенной".

По словам Подкопаевой, до встречи с Дубинским она была уверена, что любовь, как в книжках, живет максимум три года. Однако теперь она узнала, что это не так.

"А тут – о чудо! – мы с тобой установили новый рекорд, – добавила гимнастка. – Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно".

Пост Подкопаевой растрогал поклонников, которые оставили в комментариях пожелания счастья их семье:

"Очень красивое видео! Семейного уюта и мира нам всем".

"Очень вдохновляюще! Пусть будет счастье и любовь".

"Радостно на душе, глядя на вас".

Напомним, первым мужем Подкопаевой был бизнесмен Тимофей Нагорный. В 2006 году они усыновили мальчика Вадима, а позже у них родилась дочка Каролина.

С Дубинским гимнастка познакомилась в США. В 2019 году стало известно, что она ждет от него ребенка. Малышку назвали Эвелиной.

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