Дженнифер Энистон выходит замуж? Звезда 'Друзей' засветила кольцо с большим бриллиантом

Американская актриса Дженнифер Энистон засветила кольцо с бриллиантом на церемонии SAG Awards-2024. Изысканным украшением, сразу бросающимся в глаза, знаменитость вызвала слухи о помолвке.

Энистон была номинирована за роль в "Утреннем шоу", однако награду получила Элизабет Дебики, звезда сериала "Корона". 55-летняя актриса также вышла на сцену вместе с Брэдли Купером, чтобы вручить награду SAG за жизненные достижения Барбре Стрейзанд. Об этом сообщает Daily Mail.

Актриса сияла на церемонии в серебристом платье по фигуре с глубоким декольте и разрезом до бедер. Но больше всего внимания привлекли ее ювелирные украшения, в частности огромный драгоценный камень на безымянном пальце.

Известно, что Энистон сейчас ни с кем не встречается, и ни с кем не была романтически связана в течение последних пяти лет. Она имела два брака в прошлом: впервые звезда вышла за Брэда Питта в 2000 году.

Затем знаменитость обручилась с Джастином Теру в 2012 году, и они поженились спустя три года. Она также раньше встречалась с другими известными личностями: Полом Раддом, Тейтом Донованом, Винсом Воном и Джоном Майером.

Несмотря на непростую историю отношений, Дженнифер, как сообщается, оптимистично настроена, что снова обретет любовь. Прошлым летом инсайдер рассказал UsWeekly : "В глубине души Джен верит, что в конце концов встретит нужного человека".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как ведущая украинского Евровидения в Великобритании пришла на престижное мероприятие с сумкой, сделанной ей 9-летней дочерью. Видео стало вирусным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!