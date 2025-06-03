Джамала призналась, почему боится показать лицо младшего сына в соцсетях

Певица Джамала призналась, почему не публикует фото лица своего младшего сына Алима в соцсетях. По словам артистки, она прислушивается к внутреннему ощущению, и пока не считает правильным выставлять изображение мальчика на всеобщее обозрение.

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Недавно младшему сыну артистки исполнился год. В интервью "Утро в большом городе" исполнительница рассказала, что еще пока рано показывать лицо Алима.

"Мне кажется, что пока рано. Я почувствую этот момент, когда можно. Они еще такие чувствительные, как хрустальная ваза. Ты боишься их показать", – объяснила Джамала.

Вместе с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым певица воспитывает троих сыновей: шестилетнего Эмира, четырехлетнего Селима и годовалого Алима. Супруги поженились в 2017 году и, по словам Джамалы, воспитывают детей в атмосфере любви, взаимоуважения и партнерства.

"Мы дополняем друг друга. Я действительно не могу без него. Он – моя поддержка и опора", – делилась звезда в интервью Viva!

Кроме участия мужа в воспитании сыновей, помогают и родители пары, которые с радостью проводят время с внуками.

В своих интервью Джамала не раз говорила, что хочет передать детям важные человеческие ценности: уважение, любовь к своей стране, свободу мысли, а также искренность и вдохновение во всем, чем они будут заниматься в будущем.

"Я очень хочу, чтобы они жили и действовали с любовью. Чтобы занимались тем, что им действительно нравится, и делали это на самом высоком уровне – профессионально, с отдачей. Кем бы они ни захотели быть – мультипликаторами, строителями или кем-то другим, – главное, чтобы это было с вдохновением, с задором, даже с легким фанатизмом", – отмечает она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джамала раскрыла секреты своего похудения после того, как набрала 20 килограммов. Артистка не ставит перед собой чрезмерных требований.

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