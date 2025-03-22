Джамала призналась, хочет ли снова принять участие в Евровидении

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году одержала победу на Евровидении, честно ответила, хотела бы снова принять участие в песенном конкурсе. По словам артистки, пока она не планирует представлять нашу страну на международной арене, ведь считает, что в прошлый раз сказала своей песней все, что хотела.

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Об этом 41-летняя знаменитость рассказала в интервью для YouTube-проекту "МУЗРУМ". Исполнительница добавила: сейчас ее удовлетворяет роль жюри Национального отбора.

"Нет, точно не хотела бы (вернуться на Евровидение. – Ред.). Так получилось, что я уже несколько лет подряд сижу в жюри Нацотбора и наблюдаю такую тенденцию: у кого-то есть голос, нет песни. У кого-то есть песня и нет голоса. Все забыли, что это конкурс песни. Сначала говорят: Украина, "1944", а потом уже кто. Вот реально важный момент, что ты вообще хочешь сказать, почему ты пришел сюда. Дальше это нужно исполнить. К чему я это, считаю, что я уже сказала, что хотела на этом конкурсе. Пока что так", – высказалась знаменитость.

Напомним, в 2016-м Джамала одержала победу для Украины в песенном конкурсе Евровидения, который проходил в столице Швеции – Стокгольме. Она покорила сердца жюри и зрителей драматической композицией "1944" о депортации крымских татар при Сталине.

Хотя исполнительница пока не задумывается о возвращении на сцену международного музыкального соревнования, рассекретила, кого из звезд отечественного шоу-бизнеса хотела бы увидеть на Евровидении. По мнению Джамалы, достойными представительницами Украины могли бы стать Юлия Санина, KOLA и Tayanna.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль призналась, при каком условии снова представит Украину на Евровидении.

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