Тина Кароль призналась, при каком условии снова представит Украину на Евровидении

Украинская певица Тина Кароль, которая в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора, рассекретила, при каких условиях согласилась бы снова представить Родину на Евровидение. По словам артистки, она пока не планирует участвовать в песенном конкурсе, однако, в случае необходимости, исполнительница готова на этот шаг.

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Об этом 40-летняя знаменитость рассказала в комментарии для проекта "Сніданок з 1+1". Она призналась, что была счастлива стать частью создания отечественного музыкального состязания.

"Хотел бы я еще? (поехать на Евровидение. – Ред.) Знаете, если скажут, что надо, – буду. Я готова. Но себе я пока этого не говорю. Я счастлива передать опыт и быть полезной. Рада, что дали такую честь прикоснуться к талантам", – поделилась певица.

По словам Тины Кароль, благодаря Нацотбору она смогла несколько вернуться к тренерству. Артистка призналась: сильно скучала по этой работе, и довольна, что у нее получилось показать на сцене отечественного шоу разножанровую музыку украинских молодых исполнителей.

Напомним, что в финале Национального отбора на Евровидение 2025, что состоялся в субботу, 8 февраля, Тина Кароль появилась не только как музыкальный продюсер, но и неожиданно примерила на себя роль ведущей. Она лично анонсировала выступления всех исполнителей, а также рассказывала зрителям о жанрах их конкурсных треков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль призналась, с кем из украинских звезд ей не удалось записать дуэт.

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