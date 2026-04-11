'Сейчас есть проблемы': MELOVIN раскрыл, сколько денег ежемесячно ему приносят самые популярные хиты

Украинский исполнитель MELOVIN рассекретил, какой доход каждый месяц ему приносят роялти с наиболее популярных среди аудитории композиций. По словам 29-летнего артиста, самыми прибыльными в его репертуаре являются работы "Вітрила", "Ти", Under The Ladder, "Обиратиму себе" и "Кров кипить", на которых он зарабатывает около 6 тысяч долларов.

Однако, как отметил знаменитость, сейчас эта сумма может быть немного меньше, из-за проблем с энергетической ситуацией в стране. Об этом он рассказал в проекте "Розмова".

"Я сейчас в рабочем ресурсе. Я много пишу и самое крутое, что это идет не в тумбочку, а в продакшн. Все-таки роялти классные. У меня есть 5 самых популярных песен. Ежемесячно приносят 5-6 тысяч долларов. Но сейчас, конечно, есть проблема из-за блэкаутов", – высказался артист.

Однако творчество это не единственное, что приносит MELOVIN деньги. По словам исполнителя, он получает доход с онлайн-магазина с собственным мерчем, а также занимается инвестициями.

"У меня есть акции и облигации. Я инвестирую где-то последние два года. Раньше я был максимально финансово неграмотным, но у меня есть директор, которая умеет это делать. Облигации я не трачу", – отметил певец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что FIÏNKA рассекретила, сколько денег ей принес хит "Афины" и с чего на самом деле артисты зарабатывают больше всего.

