'Дворец' за 15 миллионов долларов: Камалия показала роскошный дом, который превратила в музей своей жизни. Фото и видео

Певица Камалия впервые за долгое время показала свой роскошный дом, который поражает масштабами, количеством золота и уникальными деталями интерьера. По словам певицы, она сама разрабатывала дизайн, лично выбирала каждый элемент декора и везла мебель из Италии и Дубая.

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Она призналась в программе "По домам", что особняк стал не просто жильем, а настоящим музеем ее жизни. Звезда провела экскурсию по своим любимым комнатам, показала студию, танцевальный зал, хамам, кальянную и даже массажный кабинет. Все это – часть пространства, которое она вместе с тогдашним мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, приобрела еще в 2009 году. Стоимость тогда была другой, но сейчас, по словам певицы, дом стоит около 15 миллионов долларов.

Интерьер дома – настоящий образец гламурной роскоши. На стенах – мрамор, лепнина, зеркала, и, конечно же, много золота.

Особое место – длинный коридор, который превратили в личную "аллею славы". Здесь – десятки фотографий Камалии с известными личностями: Карлом Лагерфельдом, Богданом Ступкой, Филиппом Киркоровым, с которым артистка давно не поддерживает контакт, Томасом Андерсом (Modern Talking), а также фотографии с Каннского кинофестиваля и с момента вручения титула Миссис Мира. На многих фото она – в бриллиантовых нарядах или коронах. "Это лишь одна шестнадцатая часть всего, что может быть еще", – с улыбкой отмечает артистка.

Камалия поделилась и несколькими потрясающими фактами. Например, один из ее нарядов – платье haute couture от Лагерфельда – было продано прямо с подиума за несколько миллионов долларов. "Я была у него лицом, была моделью. Это был наряд, который вечером прямо с меня продавался. Это полностью бриллианты, платина", – вспоминает она.

А самое дорогое платье, которое она когда-либо покупала, обошлось в 400 тысяч долларов. Приобрела его еще в 2007 году, у российского дизайнера, имя которого сейчас не хочет упоминать. Теперь платье просто висит в подвале: "Я думаю, я просто в него уже не влезу. Потому что тогда я весила 47 килограммов, а сейчас 68 килограммов".

Несмотря на огромную площадь дома, обслуживает его минимальная команда: охрана и две уборщицы. А вот коммунальные расходы ее не интересуют: "Я оплачиваю все сама".

Самыми любимыми пространствами артистка называет столовую, рабочий кабинет и музыкальную студию. Именно здесь она создавала свой первый англоязычный альбом и записывала хиты в жанре клаб-опера. По словам певицы, до полномасштабной войны ее дом посещали саунд-продюсеры из Европы и США – работали над пластинками, которые впоследствии получали золотые и платиновые статусы за рубежом.

И даже несмотря на то, что портрет с бывшим мужем до сих пор висит в гостиной, Камалия признается, что иногда бывает ностальгия. Но теперь в этом "дворце" живет она с дочерьми, которые в последнее время часто наведываются в Англию.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая звезда "Дизель шоу", актриса и телеведущая Яна Глущенко вместе с мужем и сыном провела румтур своим трехэтажным домом на Киевщине. В этом просторном доме звездная семья живет более пяти лет, с 2019-го.

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