Два солд-аута: во Львове 2 ноября отгремит шоу Legendary Rock Voices

Уже совсем скоро, 2-го ноября во Львовской опере в один день состоится сразу два выступления Legendary Rock Voices. Это невероятное вокально-симфоническое шоу, которое подарит слушателям возможность услышать легендарные хиты – от Queen до AC/DC, от Rammstein до Evanescence – на одной сцене.

Legendary Rock Voices уже покорили 43 европейских города, где шоу посетило более 100 тысяч зрителей, а также вместе со звездными гостями собрали солд-аут в киевском Дворце Спорта.

Legendary Rock Voices – это не только шесть основных вокалистов, это шоу, которое создало более 100 человек. На сцене находились симфонический оркестр, хор и рок-бэнд. Было задействовано более 50 киловатт звука, использовано более сотни световых приборов и разработано уникальную световую партитуру. и уже в это воскресенье Львов сможет увидеть и услышать этот перфоманс вживую. На одной сцене встретятся мощный симфонический оркестр, академический хор, драйвовый рок-бэнд и шесть уникальных вокалистов. Среди них вокальные коучи, финалисты Нацотбора на Евровидение, участники "Голоса страны" и другие личности из музыкальной индустрии, имена которых хорошо известны украинской публике.

"Невероятно волнительно выступать перед Львовом, где публика настолько сильно хочет нас услышать, что раскупила билеты сразу на два концерта! Это – большая ответственность и мы, несмотря на свой профессионализм, немного переживаем! Однако, уверены, шоу, которое огромная команда готовила не один месяц, их поразит", – откровенно признаются музыканты.

Плейлист Legendary Rock Voices будет включать самые взрывные хиты всех времен – от треков культовых легенд рока прошлого столетия до бестселлеров современных альтернативщиков. Посетители смогут как и рок-н-рольно ворваться на денсполе, так и станцевать медленные танцы под легендарные баллады.

"У каждого из нас есть песня, которая навсегда вписалась в жизнь. Наше шоу – это возможность не просто услышать ее вживую, а и пережить те же эмоции снова, но в тысячу раз мощнее. Это вечеринка, где можно и нужно петь во весь голос, танцевать и делиться энергией с тысячами единомышленников", – говорит продюсер проекта Александр Порядченко.

После Львова шоу отправится в тур по Чехии, Германии и Франции. А уже осенью следующего года Legendary Rock Voices снова вернутся во Львов, который так горячо и приветливо всегда их встречает! Билеты скоро появятся в продаже!