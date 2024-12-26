Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями и расплакалась от радости. Видео

Американская поп-звезда Бритни Спирс воссоединилась со своим 18-летним младшим сыном Джейденом во время рождественских праздников. 43-летняя исполнительница опубликовала редкое видео, где можно увидеть подростка.

Видео дня

Звезда делит Джейдена, а также 19-летнего Шона Престона с бывшим мужем Кевином Федерлайном. В прошлом году ее сыновья переехали на Гавайи вместе с отцом, но Спирс, как пишет Daily Mail, сосредоточилась на укреплении своей связи с детьми.

В ролике в Instagram Бритни и Джейден стояли бок о бок, глядя в камеру, и в какой-то момент певица поцеловала сына в голову. Впоследствии можно увидеть, как мать и юноша проводят время в ресторане за рождественским ужином. В подписи к посту певица выразила свою благодарность и радость от того, что ей представилась возможность провести праздник со своими мальчиками.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчишек 2 года! Слезы радости и буквально в шоке каждый день... У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!" – написала она.

Как известно, дети Спирс и Федерлайна почти все время проводят с отцом после того, как в сентябре 2019 года их мама получила 30% прав на посещение без присмотра. Летом 2023 года любопытство фанатов артистки к ее отношениям с детьми особенно возросло после того, как Джейден и Шон не появились на свадьбе матери с фитнес-тренером Сэмом Асгари, младше ее на 12 лет.

По словам бывшего мужа Бритни, дети также избегали контакта с мамой из-за ее провокационного контента в соцсетях. Речь тогда шла об оголенных фотографиях Спирс, на которых она прикрывала свои интимные места смайликами. Детальнее – в нашем материале.

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