Друзья Украины. Астронавт Скотт Келли и режиссер Даг Лайман приехали в Киев

Американский астронавт NASA и бывший пилот истребителя F-14 Скотт Келли приехал в Украину как посол президентской инициативы UNITED24. За компанию он взял с собой режиссера известных кинолент "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит" Дага Лаймана.

Мужчины сфотографировались перед центральным киевским вокзалом, где по приезду делают фотографии почти все послы. Соответствующий снимок опубликовали на официальной странице UNITED24 в Instagram.

"Наш посол, астронавт Скотт Келли, вместе с Дагом Лайманом, режиссером "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит", прибыли утренним поездом. Добро пожаловать в Украину", – говорилось в подписи к фото.

Послом UNITED24 Скотт Келли стал в октябре 2022 года, но еще с самого начала полномасштабного вторжения поддерживал Украину. Так, 25 февраля 2022 года он опубликовал в Instagram украинский флаг и написал пост-поддержку.

"Поддерживаю народ Украины рядом с моими российскими друзьями, включая бывших космонавтов, презирающих преступные действия Путина так же, как и я. Напасть на более слабого соседа – это не сильное лидерство; это трусость, основанная на страхе и незащищенности", – отметил астронавт.

Впоследствии Келли писал, что корнями его племянники из Украины – отец родился в Винницкой области, но со всей семьей переехал в США в возрасте 10 лет. Почти половина постов астронавта – о поддержке нашей страны.

В ноябре 2022 года Скотт Келли самостоятельно прибыл в Украину, отчитавшись об этом постом в соцсетях. Тогда он посетил детей в больнице "Охматдит" в Киеве, а также побывал в Ирпене, где увидел последствия российской агрессии.

О цели поездки в этом году астронавт не сообщил, однако, вероятно, будет касаться она вопросов здоровья, ведь на фандрайзинговой платформе он занимается направлением "Медицинская помощь" и собирает средства на реанимобили класса С.

Что интересно, в прошлом году Скотт Келли поддержал Украину, опубликовав фотографию в вышитой рубашке. Как он сообщал, ее сделали по заказу UNITED24 "как напоминание о самых памятных путешествиях – в космос и Украину".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украину прибыл актер сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз, а свое прибытие он отметил фотографией, сделанной на фоне разбитой военной техники россиян.

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