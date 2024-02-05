Другая сторона диджитализации. Как Дія спасла победительниц Нацотбора-2024 Jerry Heil & alyona alyona

Победная песня на Евровидение от Украины Teresa & Maria в исполнении Jerry Heil и alyona alyona не на слуху разве что у ленивого. Песня по-настоящему хитовая, форматная и абсолютно заслуженно имеет успех в цифровом мире. Именно цифровом, ведь стримы композиции только на YouTube Music в короткий срок перевалили за 7 миллионов прослушиваний.

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Однако какую роль в судьбе этой песни сыграл казус с приложением Дія?

Второй год подряд украинцы голосуют за членов жюри Нацотбора и участника, который будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение, в приложении Дія. Идея хорошая, современная и еще раз подчеркивающая передовую цифровизацию нашей страны.

Теперь для сравнения: за победителя в Нацотборе-2023 проголосовало более 100 тысяч украинцев, вчера было отдано более миллиона голосов. Разница впечатляющая, но и предсказуемая.

В прошлом году на голосование давалось несколько часов. В короткий срок нужно было успеть проголосовать, пока идет прямой эфир. 2024 год изменил абсолютно все – перегрузка Дії привела к тотальному сбою. Приложение "легло", а ведущие Нацотбора сообщили, что из-за технического сбоя голосование продлено на сутки, до 19:05 4 февраля. Логика: больше времени – больше голосов. Прецедент с голосованием вызвал интерес у зрителей, и потому те, кто даже не планировал голосовать, все же вошли в приложение, когда его пофиксили.

Теперь самый главный аспект отбора этого года – фан-базы артистов. Именно в 2024-м мы увидели совершенно другой подход участников к "обкатыванию" своих музыкальных заявок в медиапространстве.

Агрессивный промоушен вытеснил классическое восприятие зрителем конкурсантов. Безумное количество тик-токов, участие во всех YouTube-шоу, телевизионных проектах, активная ротация на радио и ТВ, скандалы, сверхмощная работа с фан-базами. Соцсети артистов превратились в нон-стоп машину по работе со своим зрителем. Иногда складывалось впечатление, что я наблюдаю гонку кандидатов на выборы президента Украины. Говорю на полном серьезе, без преувеличения.

Агрессивный маркетинг – главный козырь лейбла ENKO, от которого на Нацотбор-2024 пришли два флагманских проекта – YAKTAK и Jerry Heil & alyona alyona. Подход этих артистов задал совершенно новый тренд на музыкальном рынке Украины – одержать победу любой ценой.

Также девушки получили безумный отрыв в голосовании от других конкурсантов именно благодаря дуэту. Слияние фан-баз певиц автоматически в разы повышает шансы на победу, о чем я не раз говорил в своих YouTube-выпусках. Тема женского объединения что-то свежее для нашего зрителя и очень благородное для европейцев.

Jerry Heil & alyona alyona выстроили абсолютно правильную пиар-стратегию и именно поэтому победили. Конечно, песня сыграла свою роль, но без профессиональной стратегии результата не было бы.