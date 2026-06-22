"Довоевались. Докрались". Путинисты Цыгановы, которые радовались гибели украинцев, "переобулись" после бавовны в Крыму

Российская певица Виктория Цыганова и ее супруг, поэт Вадим Цыганов, которые с первых дней полномасштабной войны активно поддерживают путинский режим, неожиданно изменили свою риторику. После того, как временно оккупированный украинский Крым подвергся атаке дронов, пропагандисты вышли на связь и начали критиковать российскую армию, более того, бросили несколько колкостей в сторону верхушки Кремля.

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Недовольство из-за "бавовны" на полуострове супруги выразили в Telegram-канале. Вадим Цыганков растерянно произнес некую речь, периодически путаясь в словах, в то время как артистка просто стояла позади него и кивала головой.

"Мы предупреждали, говорили, что точка невозврата уже пройдена. Крым заблокирован в энергетическом плане. Мы понимаем, что довоевались, докрались. Всем, что связано с РЭБ (радиоэлектронной борьбой. – Ред.), у нас руководил унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Мы, конечно, исправимся и побеж... победим с Божьей помощью", – заявил поэт.

Иронично, что сразу после заявлений о "победе" Цыганов подчеркнул, что впереди россиян ждут "сложные времена". По его словам, пока руководство России не перестанет "водить граждан за нос и отчитываться, что все прекрасно", а оккупанты не начнут "воевать по-настоящему", гражданам РФ будет очень тяжело.

Отметим, что в ночь на 21 июня украинская армия нанесла удар с помощью дронов по территории временно оккупированного Крыма. Под атакой оказались объекты портовой инфраструктуры, в частности, терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа в Керчи. В результате удара в Крыму возник топливный кризис, наблюдаются проблемы с электроснабжением, а оккупационные власти даже ввели комендантский час.

Что известно о супругах-путинистах

Виктория и Вадим Цыгановы поддерживают российскую агрессию против Украины еще с 2014 года. Певица неоднократно ездила в госпитали к раненым оккупантам, а во время одного из визитов заявила, что ее песни обладают "чудотворным эффектом" и буквально "исцеляют" солдат с оторванными конечностями.

Со временем "гениальным" заявлением отличился и Вадим Цыганов. Он дал интервью Юрию Дудю, в котором высказал откровенный бред о войне, мол, за нее отвечают Бог и Сатана. А вот диктатора Владимира Путина он назвал "обманутым", мол, тот не знал реальной ситуации в армии.

"Войну нужно было начать в 2014 году и закончить. А когда нам уже промыли мозги, мы попали в ловушку. Мы вступили в фазу, когда действуют Бог и Сатана. Подтверждение этому — Израиль. Это ловушка. Уже нет четкого решения. Я смотрю, как все наблюдают, чем это может закончиться. И Зеленский наблюдает, и там. Идет мясорубка. То, что происходило в Бахмуте, и здесь – россияне воюют с россиянами", – говорил поэт.

Позже путинисты, которые радовались гибели украинцев, отправились демонстрировать "любовь" к России на временно оккупированный Донбасс. Там они встретились с чеченским спецназом "Ахмат". Виктория Цыганова развлекала оккупантов своими треками, не забыла воспеть "русский мир" и, конечно, не обошлось без извращенных фантазий о "победе" РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что путинистка Вика Цыганова спела о трубе, по которой оккупанты проникли в Суджу, и стала посмешищем.

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