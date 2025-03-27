'Зачем их из дурдома выпустили?' Путинистка Вика Цыганова спела о трубе, по которой оккупанты лезли в Суджу, и стала посмешищем

В российском Екатеринбурге возле Храма на Крови открыли выставку, посвященную так называемой операции "Труба". Ее главным "экспонатом" стала газовая труба, которой оккупанты, по их словам, пытались проникнуть в Суджу. Но еще большим цирком стала музыкальная часть мероприятия: путинистка Вика Цыганова исполнила песню "Труба" и вызвала волну насмешек в соцсетях.

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В "треке" прозвучал рефрен "Труба – это русское слово! Труба – это значит труба!" Кроме "трубы" в "песне" почти никаких других слов не было. Этот "хит" написал Цыгановой ее муж – Вадим.

Он не побоялся признаться росмедиа, что "наляпал" текст "песни" гораздо быстрее, чем можно добраться из одного края Москвы в другой. "Я помолился – и через 15 минут написал эту песню, посвященную нашим ребятам", – рассказал он.

По его словам, композиция понравилась командиру кадыровского подразделения "Ахмат" Апте Алаудинову. Однако точно не понравилось "маленьким людям". В сети выступление Вики Цыгановой и "праздник", посвященный так называемой операции "Труба", высмеяли.

"Это гениально. Зачем их из дурдома выпустили?"

"Теперь осталось закрепить дело государственным праздником. День трубы".

"До какого маразма можно дойти, находясь под 25-летней властью ботоксного".

"У вас вообще в голове что? Это днище".

"Какая тупость у этой "певички", а народ аплодирует и подпевает".

"Крыша едет конкретно".

Это не в первый раз, когда Вика Цыганова не на шутку смешит россиян. В 2023 году она из-за детей из украинского временно оккупированного Донбасса, для которых в Москве цинично устроили спектакль, якобы потеряла сознание на глазах у прохожих. Дело в том, что путинистка упала так наигранно и неестественно, что комментаторы не смогли удержаться от язвительных шуток и прозвали Цыганову клоунессой.

В частности, она с мужем ездила к "своим мальчикам" на Донбасс, чтобы их поддержать. Путинисты встретились с оккупантами чеченского спецназа "Ахмат".

Ранее OBOZ.UA писал, что Вика Цыганова в очередной раз продемонстрировала свое подхалимство к диктатору Владимиру Путину. Артистка заявила, что с кремлевским вождем "живут и умирают".

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