Довело до предела: Валерий Харчишин признался, что его раздражало во время тайных отношений с Яниной Соколовой

Украинский исполнитель и фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно поделился, что больше всего выводило его из равновесия во время тайного романа с журналисткой Яниной Соколовой. Артиста всегда раздражало, что заинтересованность в его личной жизни преобладала над интересом к профессиональной деятельности.

Видео дня

По словам музыканта, во время интервью он пытается донести важную информацию о своем творчестве, однако она часто остается без внимания, ведь в заголовки попадают данные о его отношениях. Об этом знаменитость рассказал в проекте "СучЦукрМуз".

Во время разговора ведущий поинтересовался у Валерия Харчишина, раздражают ли его вопросы о романе с Яниной Соколовой. В ответ на это артист отметил: "Раздражало до определенного предела, который заставил меня сделать пост (где Харчишин подтвердил отношения с Соколовой. – Ред.). Ты идешь на интервью с определенной целью, и имеешь 3-4 важных пункта, где несешь информацию о том, что твоей группе 30 лет, ты собираешь Дворец спорта, вышел клип на песню. Но оно просто нивелируется и обесценивается. В заголовки идет вопрос, какие у вас отношения (с Соколовой. – Ред.)".

По словам Валерия Харчишина, ему показалось, что если он откажется комментировать отношения с журналисткой, то люди воспримут это как подтверждение романа. Из-за этого он решил сказать, что недавно получил сообщение от Янины Соколовой и именно эта фраза "разлетелась" по заголовкам, тогда как другая важная информация "прошла мимо".

Что известно об отношениях Харчишина и Соколовой

Слухи о том, что знаменитостей связывают романтические чувства возникли еще в 2019 году. Тогда Валерий Харчишин и Янина Соколова снялись в клипе на песню "Седьмой день", где сыграли влюбленных. Зрители сразу заметили их близость, а предположения об отношениях подогрелись в 2022 году, когда исполнитель и журналистка развелись со своими партнерами.

Долгое время ни Харчишин, ни Соколова не комментировали свои отношения, однако в сентябре 2025-го все изменилось. Фронтмен группы "Друга Ріка" решился сделать откровенное признание.

"Довольно длительный период нашей жизни мы с Яниной находились в отношениях. Сейчас, по согласию сторон, наши отношения были прекращены. Не хотелось именно таким образом объявлять об отношениях, более того – об их прекращении. Поэтому, я перманентно намекал на свою откровенность в текстах, в частности в песне "Оставляю дом" группы "Друга Ріка", которую считаю финальным аккордом этой истории", – написал музыкант.

Вскоре на связь вышла и Янина Соколова. Журналистка поделилась довольно искренним постом, где раскрыла, что пережила измену со стороны мужчины, который был для нее очень близким. Она не стала называть никаких конкретных имен, лишь подчеркнула, что редко ошибается в людях и раньше неприятности во взаимоотношениях имела только с женщинами.

"Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Это субъективное мнение. Просто мой опыт такой. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное практика для меня не частая. По крайней мере со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек", – написала активистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Кличко ответил, кто занимает место в его сердце после развода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!