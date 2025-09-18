Валерий Харчишин разошелся с Яниной Соколовой и показал их редкое романтическое фото: почему тайный роман обернулся разбитым сердцем

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые публично подтвердил, что его связывали романтические отношения с журналисткой и телеведущей Яниной Соколовой. Слухи об их близости ходили годами, однако пара тщательно избегала подтверждений, оставляя интригу.

Артист в Facebook решился на откровенное признание – он не только рассказал об их романе, но и сообщил, что эти отношения завершились. Харчишин объяснил, что длительное молчание начало вредить его профессиональной деятельности.

"Мы, с Яниной Соколовой, сознательно публично не объявляли об отношениях – у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности. Избегали этой темы, чтобы не подпитывать "желтые" заголовки. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов, эти слухи начали мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках. Поэтому, делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения распространения недостоверной информации", – написал он.

По словам музыканта, разрыв стал совместным решением, хотя и болезненным для обеих сторон: "Довольно длительный период нашей жизни мы с Яниной находились в отношениях. Сейчас, по согласию сторон, наши отношения были прекращены. Не хотелось именно таким образом объявлять об отношениях, более того – об их прекращении".

Особым акцентом в его заметке стало редкое фото с экс-возлюбленной, которое Валерий опубликовал впервые. На фотографии пара стояла счастливой и влюбленной на фоне моря.

История их романа, а именно слухи, берет начало в 2019 году. Именно тогда они вместе снялись в клипе "Сьомий день", где сыграли влюбленных. Зрители сразу отметили химию между артистами, и именно с того момента в медиа начали активно писать об их близости. После разводов обоих в 2022 году эти разговоры только усилились. Впрочем, Харчишин всегда избегал прямых признаний – в комментариях журналистам он либо шутил, либо нервничал, пытаясь перевести разговор на творчество.

В октябре 2022 года в интервью Славе Демину певец впервые признал, что имеет теплые отношения с Яниной, но отказался уточнять их характер. Он подчеркивал, что не имеет права говорить о женщине без ее согласия.

"Мы друзья. У нас были разные моменты, когда мы немного ругались. Но мы друзья", – тогда сказал артист.

В то же время в его песнях фанаты неоднократно находили намеки на роман. Сам Харчишин признавал, что творчество для него – самый откровенный способ рассказать о собственных переживаниях. Такой, по его словам, стала и композиция "Залишаю дім", которую он назвал "финальным аккордом" истории с Соколовой.

Что касается личной жизни музыканта, в мае 2022 года он объявил о разводе со своей женой Юлией после 13 лет брака. Супруги воспитывают общих детей, и Харчишин подчеркивает, что они поддерживают дружескую связь ради семьи. Сам артист не раз заявлял, что пока не планирует снова жениться.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне разрушили квартиру экс-жены Валерия Харчишина в Киеве. Инцидент случился давно, однако он не хотел об этом публично рассказывать.

