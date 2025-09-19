Янина Соколова сделала заявление об измене после признания Валерия Харчишина в том, что у них был тайный роман

Украинская журналистка Янина Соколова поделилась откровением о болезненном моменте в своей личной жизни после того, как музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин раскрыл, что ранее их связывали романтические отношения. Телеведущая призналась, что пережила измену со стороны мужчины, который был для нее очень близким.

Активистка не стала называть никаких конкретных имен, лишь отметила, что обычно редко ошибается в людях. По словам Соколовой, в большинстве случаев неприятности во взаимоотношениях у нее случались с женщинами, однако теперь ее доверие предал мужчина. Об этом она рассказала на личной странице в Facebook.

"Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Это субъективное мнение. Просто мой опыт такой. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное практика для меня не частая. По крайней мере со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек", – поделилась журналистка.

Как рассказала Янина Соколова, обычно ее окружают любящие, надежные и порядочные люди, на которых она может полностью положиться. Поэтому последние несколько дней ведущая размышляет, что подталкивает личностей предавать своих близких.

"Как сногсшибательно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для самих себя в первую очередь. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью зная, что причинили боль. Мы живем в сложное время. Каждый из нас в борьбе с войной и с самими собой. Но странность того, что еще вчера ты был близким, а сегодня чужаком не дает мне ответа на простой вопрос: почему", – написала активистка.

Янина Соколова посоветовала подписчикам, которые переживают сложные и эмоциональные периоды в жизни, не бояться обращаться к психологам. В частности она призвала не предавать доверие любимых, ведь из-за этого люди могут больше никому не открыть свои сердца.

Что рассказал Харчишин о романе с Соколовой

В 2019 году начали активно распространяться слухи, что артист и ведущая находятся в отношениях. Они вместе снялись в клипе на песню "Сьомий день", где отыграли влюбленную пару. Зрители сразу заметили химию между Яниной Соколовой и Валерием Харчишиным, а после того, как в 2022 году оба развелись, сплетни только усилились. Однако официально никто из знаменитостей роман не подтверждал.

Однако в этом году лидер группы "Друга ріка" официально заявил, что его с журналисткой действительно связывали отношения. По словам музыканта, она не хотели выносить личную жизнь на публику, что в результате сыграло злую шутку. Как отметил Харчишин, молчание начало порождать сплетни, которые мешали их профессиональной деятельности.

"Довольно длительный период нашей жизни мы с Яниной находились в отношениях. Сейчас, по согласию сторон, наши отношения были прекращены. Не хотелось именно таким образом объявлять об отношениях, более того – об их прекращении", – сообщил артист.

Кстати, по словам Валерия Харчишина, он нередко намекал на роман в своих песнях. В частности, песню коллектива "Залишаю дім" музыкант называет "финальным аккордом" истории любви с Яниной Соколовой.

