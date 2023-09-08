'Дорогая Елена...' Реакция Зеленской на слова президента растрогала сеть: момент попал на видео

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в очередной раз растрогали пользователей сети в стране и за ее пределами. Видео с реакцией первой леди и слова любимого стали вирусными.

Видео дня

Момент эмоциональной близости между парой был снят на третьем Саммите первых леди и джентльменов. В TikTok начали делать нарезки с разной музыкой и эффектами, подчеркивая чувства между парой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский лидер пришел на саммит, посвященный ментальному здоровью, где собрались первые леди и джентльмены из многих стран, чтобы провозгласить речь. Обращаясь к гостям, он особо подчеркнул свою жену, что ее рассмешило и растрогало.

"Уважаемые наши гости, уважаемые наши первые леди и джентльмены, дорогая Елена..." – сказал Владимир Зеленский, взглянув на свою жену.

В это время камера сняла, как она искренне улыбнулась и засмущалась. В следующий момент первая леди Украины попыталась сдержать эмоции радости, но все же продолжила улыбаться.

Некоторые из видео этого момента стали популярны и за рубежом. Чувства между парой заметили даже пользователи, не понимающие украинский язык.

"Обожаю и горжусь", "Можно увидеть по глазам Елены, что ее огонь до сих пор пылает для Зе", "Я плачу", "На их любовь приятно смотреть", "Она самая счастливая женщина в мире", – написали в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, на днях Владимир и Елена Зеленские отпраздновали свою фарфоровую свадьбу – 20-летие со дня женитьбы. Чтобы узнать, как познакомились и что пережили влюбленные за эти годы – переходите по ссылке.

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