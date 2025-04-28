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Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

Новый хит FENOMENAL от Нади Дорофеевой занял первое место в чарте Apple Music, вытеснив песню российских исполнителей kizaru & ICEGERGERT – Fake ID. Этот результат стал особенным, ведь трек получил популярность в считанные дни после релиза, несмотря на отсутствие активного промо и переноса премьеры танцевального видео.

Видео дня

Таким образом, в чарте "Топ-100 в Украине" в Apple Music первую позицию занимает Надя Дорофеева, а у "Топ-50 (Украина)" в Spotify – ее хит занял третье место. Пресс-служба артистки также рассказала OBOZ.UA в чем феномен ее FENOMENAL'.

Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

FENOMENAL' была одной из самых ожидаемых песен среди поклонников певицы. Первые ее варианты прозвучали на концертах еще в 2021 году, и фанаты с тех пор не прекращали спрашивать, когда эта композиция будет выпущена. В ответ на их желание, Дорофєєва объявила о выпуске песни, вышедшей 24 апреля 2025 года. Трек сразу приобрел популярность на многочисленных платформах, попав в топы Apple Music, YouTube и Spotify.

Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

Любопытно, что песня стала успешной даже без сопроводительного видео. Премьера танцевального клипа была перенесена из-за трагедии массированного обстрела Киева в день выхода песни, однако трек все равно смог быстро обрести популярность.

Video Preview

"Песня FENOMENAL' должна была выйти в моем первом сольном альбоме в марте 2022-го, но произошла большая война. Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три – и FENOMENAL' была одной из них. Она звучала только в туровых концертах. И я не планировала ее выпускать, пока не начался настоящий флешмоб по запросам – в течение трех лет", – рассказала Надя Дорофеева.

Трек попал на первое место в чартах на следующий день после релиза, что в очередной раз подтвердило огромную поддержку Дорофеевой среди ее фанатов. Такие темпы популярности без активного промо, подкрепленные большой активностью фанбазы, стали реальным парадоксом.

Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

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