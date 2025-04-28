Дорофеева уверенно вытеснила российскую песню из топ-1 в чарте: в чем феномен ее нового хита, за считанные дни покоривший украинцев

Новый хит FENOMENAL от Нади Дорофеевой занял первое место в чарте Apple Music, вытеснив песню российских исполнителей kizaru & ICEGERGERT – Fake ID. Этот результат стал особенным, ведь трек получил популярность в считанные дни после релиза, несмотря на отсутствие активного промо и переноса премьеры танцевального видео.

Видео дня

Таким образом, в чарте "Топ-100 в Украине" в Apple Music первую позицию занимает Надя Дорофеева, а у "Топ-50 (Украина)" в Spotify – ее хит занял третье место. Пресс-служба артистки также рассказала OBOZ.UA в чем феномен ее FENOMENAL'.

FENOMENAL' была одной из самых ожидаемых песен среди поклонников певицы. Первые ее варианты прозвучали на концертах еще в 2021 году, и фанаты с тех пор не прекращали спрашивать, когда эта композиция будет выпущена. В ответ на их желание, Дорофєєва объявила о выпуске песни, вышедшей 24 апреля 2025 года. Трек сразу приобрел популярность на многочисленных платформах, попав в топы Apple Music, YouTube и Spotify.

Любопытно, что песня стала успешной даже без сопроводительного видео. Премьера танцевального клипа была перенесена из-за трагедии массированного обстрела Киева в день выхода песни, однако трек все равно смог быстро обрести популярность.

"Песня FENOMENAL' должна была выйти в моем первом сольном альбоме в марте 2022-го, но произошла большая война. Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три – и FENOMENAL' была одной из них. Она звучала только в туровых концертах. И я не планировала ее выпускать, пока не начался настоящий флешмоб по запросам – в течение трех лет", – рассказала Надя Дорофеева.

Трек попал на первое место в чартах на следующий день после релиза, что в очередной раз подтвердило огромную поддержку Дорофеевой среди ее фанатов. Такие темпы популярности без активного промо, подкрепленные большой активностью фанбазы, стали реальным парадоксом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Надя Дорофеева раскрыла, какой грандиозный подарок мужчина сделал ей на день рождения и как она ему отблагодарила. Певица рассказала об особых сюрпризах, которые готовит любимому, признавшись, что именно такие эмоциональные жесты сближают их и укрепляют отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!