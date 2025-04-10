Дорофеева раскрыла, какой грандиозный подарок муж сделал ей на день рождения, и как она его отблагодарила

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась деталями одного из самых ярких моментов в своих отношениях с мужем – ресторатором Михаилом Кацуриным. Она рассказала об особых сюрпризах, которые готовит любимому, признавшись, что именно такие эмоциональные жесты сближают их и укрепляют отношения.

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На вопрос в интервью журналу ELLE, устраивают ли они сюрпризы друг другу, артистка сразу призналась: "Во-первых, я не люблю сюрпризов..." Однако Михаил Кацурин с улыбкой добавил: "И я это знаю". Впрочем, как оказалось, именно благодаря любимому она стала менять свое мнение. Больше всего ее поразил день рождения, организованный им в прошлом году.

"Я получила приглашение на свой день рождения, в котором было написано, что я должна быть одета элегантно. Я не знала, что это будет, куда я еду, кого он пригласил… Надела красивое платье, и мы приехали в театр, который Миша нанял для меня и наших друзей", – вспоминает Дорофеева.

В тот вечер все было продумано до мелочей: от дресс-кода до атмосферы. В зале гостей ждал театральный стол с изящными закусками, созданными звездным шеф-поваром Вовой Ярославским. На сцене – частный спектакль только для близких пары, а в завершение вечера – волшебная игра арфистки, которая придала события еще больше элегантности и магии.

И ресторатор тоже не остается без сюрпризов от любимой. Дорофеева, хоть и заявляет, что не любит сюрпризов, регулярно их устраивает – и делает это с особым теплом и индивидуальным подходом.

"На открытие нового "Китайского Привета" Наденька подарила мне мой шикарный портрет, написанный совершенно удивительной украинской художницей Машей Ревой. Я Машу обожаю и всегда мечтал иметь ее работу у себя дома. А там еще и я", – поделился Кацурин.

А еще раньше, по словам ресторатора, Дорофеева подарила ему пианино. Не просто инструмент, а уникальное – винтажное, полностью отреставрированное, появившееся в их доме, пока Миша отсутствовал. "Это был акт самопожертвования. Потому что Надя знала, что играть на нем я буду постоянно, не давая жизни всем окружающим", – с юмором заметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Надя Дорофеева показала кадры из первой в жизни фотосессии 25 лет назад. Ей было всего 9 лет.

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