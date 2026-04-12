Don't Push the Horses: автор вирусного мема раскрыл, как крылатая фраза дошла до Александра Усика и какие выгоды ему принесла

Юморист и автор мема Don't Push the Horses Василий Харизма раскрыл, что непобедимый украинский боксер Александр Усик использовал крылатую фразу на финальной пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа в 2025 году не случайно. Оказывается, накануне соревнования комментатор Владимир Кобельков рассказал спортсмену о творчестве комика, в частности, популярном теперь выражении, и они вдвоем начали думать, где можно было бы его лучше всего применить.

Более того, по словам Харизмы, в течение пресс-конференции Усик мог бы произнести две фразы его авторства, однако в конечном итоге "выстрелила" только Don't Push the Horses. Этой историей юморист поделился в интервью Мирославе Мандзюк.

"Как мне рассказывал Владимир Кобельков, Усик должен был сказать две фразы: Don't Push the Horses и Im not the penis from the mountains – "Я не х*р с горы". Но они решили, что Don't Push the Horses будет Усику, а вторую фразу скажет сам Кобельков. Однако с этим Don't Push The Horses было сильно" – рассказал комик.

В подтверждение своих слов Василий Харизма продемонстрировал голосовое сообщение от Владимира Кобелькова, в котором комментатор поблагодарил его за такие остроумные высказывания: "Вася, ты красава. Мы эти две фразы учили месяц, когда тренировались в зале в Киеве, ржали над этим. Но тут уже решили использовать только одну, penis from the mountains – оставили мне на эфир. Так что спасибо тебе за несколько фраз".

Как поделился юморист, вирусная фраза-мем принесла ему не только еще большую популярность, но и другие выгоды. Василий Харизма смог немного заработать, кроме того, был приглашен на съемку в проект Александра Усика Ready To Fight. Там юморист получил в подарок памятную футболку, а также перчатки с автографом непобедимого боксера.

"Я эти перчатки держу у себя. Это такая памятка, которую я хочу, чтобы дети и внуки увидели. Это же абсолютный чемпион мира, человек уже в истории", – отметил комик.

Как ранее писал OBOZ.UA, впервые выражение Don't Push the Horses Василий Харизма произнес в фильме "Чарівний глечик" блогера Дмитрия Варварука. Позже юморист повторил ее в рамках YouTube-проекта, идея которого заключается в том, что гости должны улучшать свой уровень английского языка.

Фраза превратилась в вирусный мем после того, как Александр Усик использовал ее на конференции перед боем с Дюбуа. Тогда в зале разгорелись споры, поэтому чтобы унять шум, боксер произнес старое крылатое выражение "Не гоните лошадей!" на английском языке в несколько нестандартной интерпретации. Дело в том, что правильный перевод фразы звучит как "Hold your horses", а вот украинец сказал "Don't push the horses", чем изрядно озадачил иностранцев.

