Дональду Трампу – 79: как выглядел президент США в молодости и что за несчастный случай унес жизнь его первой жены. Фото

Сегодня, 14 июня, 47-му президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу исполнилось 79 лет. Государственный деятель смог построить довольно успешную предпринимательскую, а затем и политическую карьеру, однако в его личной жизни не обошлось без трагических моментов. В результате несчастного случая умерла первая жена и мать троих детей американского лидера, предприниматель и писатель Ивана Трамп.

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Жизнь женщины оборвалась 14 июля 2022-го в возрасте 73 лет. Тогда трагическую новость лично сообщил глава США, обнародовав пост в соцсетях, где написал только хорошие слова об экс-избраннице.

"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все гордились ею", – отметил политик.

Вскоре судмедэксперты установили, что Ивана Трамп отошла в вечность после падения с лестницы в собственном жилище. Она получила большое количество "тупых травм" туловища, которые, по мнению специалистов, оказались несовместимы с жизнью.

Стоит отметить, что Ивана и Дональд Трамп официально узаконили отношения в 1977 году. Для 47-го президента США этот брак стал первым, а вот для писательницы – вторым. Кстати, в 1980-х их считали одной из самых влиятельных пар Нью-Йорка.

Ивана Трамп сыграла важную роль в создании положительного имиджа американского лидера в информационном пространстве, а также активно участвовала в развитии семейного бизнеса. Супруги вместе работали над строительством небоскреба Trump Tower, а также отеля и казино Trump Plaza.

За время совместной жизни Ивана и Дональд Трамп стали родителями троих детей: Дональда-младшего, Иванки и Эрика. Однако со временем их любовь дала трещину. В 1992 году супруги поставили точку в своих отношениях.

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