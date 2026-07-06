Дом бывшей коррупционера Гринкевича пострадал от российского обстрела второй раз за месяц. Видео

Дом художницы Сони Морозюк, которая ранее была помолвлена с Романом Гринкевичем – сыном львовского коррупционера Игоря Гринкевича, во второй раз за последний месяц пострадал в результате российской атаки на Киев. После массированного обстрела в ночь на 6 июля она показала последствия повреждений в подъезде своего многоэтажного дома.

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Соответствующее видео Морозюк опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что в подъезде обрушилась часть подвесного потолка, а на полу лежат обломки конструкций. Других повреждений художница не показала.

Над входом свисали элементы потолка, а коридор засыпан обломками гипсокартона и других строительных материалов. Никаких дополнительных комментариев относительно состояния дома или масштабов повреждений она не оставила.

Это уже второй случай за последние три недели, когда дом Морозюк получает повреждения из-за российских ударов по столице. После атаки в ночь на 15 июня художница сообщала, что попадание пришлось на этаж выше ее квартиры.

Тогда она опубликовала фотографии горящего многоэтажного дома и написала: "Сегодня ракета попала в мой дом". На снимках были видны масштабный пожар и значительные разрушения.

В ночь на 6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. По данным городских властей, больше всего пострадали Подольский, Дарницкий, Оболонский и Голосеевский районы столицы.

По состоянию на утро было известно о 11 погибших и 46 пострадавших, среди которых есть дети. В разных районах города повреждено не менее 15 жилых домов, также возникли многочисленные пожары.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась судьба Сони Морозюк после коррупционного скандала с участием ее бывшего жениха.

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