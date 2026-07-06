Ну что, самое время вывалить на украинцев исторические претензии и заявить, что летишь не так, свистишь не так, чтишь не тех героев – и нам не место в ЕС.

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Не понимая – или понимая, нам уже пофиг – что нас убивают до смерти, и что дожить до утра для большинства из нас – это достижение, круче всех ваших политических амбиций, сложенных вместе.

И что мы будем неудобными, холодными, неблагодарными в ваших глазах, какими угодно, потому что нам уже плевать на крысиные игры. Вся страна перешла черту и вернется уже совсем другой.

Вернётся обязательно, и наваляет всем причастным, и со своей новой исторической памятью ничего не забудет. московщина будет уничтожена, будет гореть так же, как мой Киев сегодня.

Мир разделится на тех, кто помогал, встал рядом, протянул руку, пожертвовал частью собственного комфорта ради Украины, и тех, кто равнодушно отвернулся или плюнул в спину, но потом прибежит с пустой миской. Насыпьте мне сюда контрактов на восстановление, и побольше.

Отношение и к первым, и ко вторым будет заслуженным.