'Должна была стать суперзвездой': где сейчас и как выглядит Марина Одольская, которой прогнозировали большое будущее. Фото

Украинская телеведущая и соучредительница легендарной музыкальной программы 90-х "Территория А" Анжелика Рудницкая поделилась своим мнением, почему у певицы Марины Одольской были все шансы завоевать популярность и построить успешную карьеру. Журналистка призналась: ей досадно, что Заслуженная артистка Украины не пошла дальше.

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Об этом Рудницкая рассказала в новом интервью "TDK Media". "На тот момент, например, мне казалось, что должна стать суперзвездой Марина Одольская, потому что она очень крутая певица, и она харизматичная, и такая особенная. Но я сожалею, что так и не… Ну, на тот момент она была популярной, но она не долгое время не задержалась на Олимпе, там, для меня это обидно", – объяснила гостья.

Как известно, карьера Одольской началась в 1995 году, когда певица победила на отечественном фестивале "Червона Рута". Впоследствии исполнительница стала звездой музыкального агентства "Территория А". Среди самых известных песен Одольской – хиты "Твой самолет", "Грустно мне", "Безумная", "Боль".

Как известно, в начале полномасштабного вторжения певица с семьей переехали в Ирландию по приглашению своих учеников – украинка уже много лет преподает онлайн вокальное искусство. В свой дом в Броварах артистка впустила переселенцев из Херсона.

По словам Одольской, она активно волонтерит и помогает ВСУ. Ее дети, двое ребят-школьников, ходят в местную школу, а муж устроился звукорежиссером в компании по организации выступлений. Одольская также проводит благотворительные концерты для поддержки украинских воинов и напоминает о войне в своих соцсетях.

В конце лета 2024 звезду "Территории А" заметили среди участников United Fest. Одольская спела для гостей фестиваля, пришедшего в городке Гуардамар-дел-Сегура, Испания.

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