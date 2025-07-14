Дочь Кошевого на пляже поразила драматическим образом от украинского бренда на единственном фото в Instagram

17-летняя дочь шоумена Евгения Кошевого, Варвара, поделилась атмосферным снимком с пляжа, где предстала в роскошном черном наряде. Единственная фотография, которую девушка опубликовала в Instagram, сразу привлекла внимание ее неожиданным драматическим образом.

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На фотографии, сделанной в золотые часы, Варвара позирует на песке, опустив взгляд вниз. Позади – ярко-оранжевый обрыв с обнаженными корнями деревьев, который выгодно подчеркивает глубокий черный цвет ее длинного платья. Одежда имеет высокий воротник, длинные рукава и мягкую драпировку в зоне талии, которая создает акцент на фигуре. Образ дополняет естественная укладка: волосы Вари выглядят влажными, будто только что после купания в море. Макияж либо полностью отсутствует, либо выполнен в стиле нюд.

Платье, которое выбрала Варвара для фото, принадлежит украинскому бренду Pico. Стоимость элегантного наряда не разглашается, но сам бренд известен своим минималистичным и одновременно утонченным подходом к дизайну, благодаря чему снискал расположение украинских модниц.

Отметим, Варвара еще с детства заявила о себе как о мощной вокалистке: участвовала в нескольких сезонах талант-шоу, в частности в "Голос. Дети", а также попала в финал Нацотбора на детское Евровидение в 2019 году.

С годами внешность Вари заметно изменилась: в лице появились четко выраженные скулы, губы стали крупнее, а общая подача – более уверенной. Но главное – ее страсть к сцене не угасла. По словам Евгения Кошевого, его дочь активно готовится поступать в высшее учебное заведение, рассматривая направления вокала и актерского мастерства.

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