Дочь Камалии второй раз за несколько месяцев попала в больницу с переломом: что известно о ее состоянии

Украинская певица Камалия сообщила, что ее 10-летняя дочь Мирабелла попала в больницу. По словам артистки, девочка сломала палец на ноге из-за неосторожности.

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В начале осени стало известно, что Мирабелла сломала руку из-за падения с электросамоката. Однако уже через месяц дочь звезды снова оказались в стенах медицинского учреждения. "В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчик на ноге…" – поделилась Камалия в Instagram -посте.

В видео изображена дочь знаменитости, сидящая в кресле-коляске с перемотанной стопой. Девочка в окружении родных, в том числе и отца Мохаммада Захура, слушает рекомендации врача. Специалист отметил, что ей нужен постельный режим.

Камалия в свою очередь предостерегла родителей и призвала следить за детьми: "Пожалуйста, следите, чтобы детки не бегали босиком по дому, особенно на скользких поверхностях. Носочки или тапочки могут помочь избежать таких травм и защитить их маленькие ножки. Жизнь такая непредсказуемая, и иногда простые моменты оборачиваются неожиданными испытаниями..."

Напомним, в сентябре 2024 года певица поделилась досадной новостью – ее дочь Мирабелла получила перелом руки со смещением в результате падения с электросамоката. Тогда звезда поблагодарила врачей столичной детской больницы "Охматдет" за помощь Мирабелле, добавив, что девочка на пути к выздоровлению. Подробности – в нашем материале.

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