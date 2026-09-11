Дочь экс-депутата и финалистка "Холостяка" стала жертвой сталкера за границей: кто следил за украинкой и что с ним сейчас

Финалистка 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк", дочь бывшего депутата Анастасия Юзьвак, заявила, что стала жертвой сталкера сразу после приезда в Лондон. Экс-бойфренд начал досаждать ей постоянными звонками и сообщениями, более того, преследовал везде, куда бы она ни пошла.

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Из-за такого поведения бывшего у Юзьвак даже появился периоральный дерматит (заболевание кожи, которое проявляется красной сыпью, шелушением и жжением), усилилось выпадение волос и возникли проблемы с горлом. Как рассказала финалистка "Холостяка 13" в Instagram-stories, сначала она не придавала большого значения поступкам экс-партнера, но когда это вышло за все рамки, добилась его наказания.

"С тех пор как я приехала в Лондон, в моей жизни началась настоящая мясорубка. Бывший парень стал звонить по 10 раз в день, писать оскорбительные сообщения, создавать фейковые аккаунты, чтобы следить за мной, связывался с моей семьей и друзьями, появлялся в местах, где была я. В Англии это называют "сталкингом и харассментом", – рассказала девушка.

Неадекватное поведение экс-парня начало серьезно беспокоить Анастасию Юзьвак во время одного из концертов. По словам финалистки "Холостяка-13", ее бывший пришел на мероприятие с новой девушкой-украинкой и представил их друг другу. После этого весь вечер он не давал покоя Юзьвак, снимая ее на камеру и демонстративно целуясь с партнершей.

"В конце вечера он прошел передо мной с ней. Я схватила ее за руку и сказала на украинском: "Беги от него, береги себя. Он нарцисс и разрушит твою жизнь". Он вырвал ее из моих рук и быстро ушел. Уверена, что она не послушает", – поделилась дочь экс-депутата.

Последней каплей для Анастасии Юзьвак стало то, что бывший партнер сидел в кафе напротив ее дома и ждал ее. В тот день нынешний возлюбленный девушки четко дал понять преследователю, чтобы тот оставил ее в покое, однако этот разговор не дал положительного результата. В конце концов Юзьвак подала заявление в полицию о преследовании и харассменте.

"Через 40 минут полиция была у меня дома и собирала доказательства. Уже в восемь часов вечера того же дня он был арестован", – отметила украинка.

Анастасия Юзьвак предположила, что ее бывшего могут освободить под залог с условием, что он не будет никак контактировать с ней в течение трех месяцев. В случае, если он попытается связаться с финалисткой "Холостяка 13", она обратится в правоохранительные органы и его снова арестуют. В заключение она обратилась к своим подписчицам из Англии и подчеркнула: закон на их стороне, поэтому они должны защищать себя в правовом поле.

Напомним, что после завершения "Холостяка-13" Анастасию Юзьвак активно обсуждали в сети из-за ее отца, которого так и не удалось увидеть в реалити-шоу. Пользователи выяснили, что папой финалистки проекта является бывший депутат и предприниматель Богдан Юзьвак. Мужчину очень быстро заподозрили в коррупции, поскольку его доходы, указанные в декларации, превышали зарплату государственных деятелей, более того, он спонсировал жизнь и обучение дочерей за границей.

Анастасия Юзьвак не оставила такие обвинения без внимания. Она вышла на связь в социальных сетях и подчеркнула: не виновата в том, что создатели шоу не до конца осветили историю ее семьи. Кроме того, Юзьвак отметила, что ее отец действительно был депутатом, а вот все слухи о незаконном обогащении опровергла.

"Мои мама и папа открыли ФЛП еще в 2003 году, когда начинали свой бизнес. Они начинали с минуса, с кредита, заложив свой дом, чтобы открыть первый бизнес. Только они и я знаем, как тяжело достигли такого уровня. К сожалению, у людей из стран СНГ очень ограниченное представление о том, как можно заработать деньги. Если человек зарабатывает чуть больше, значит, это коррупция, ты накрал, сделал что-то незаконное. Не только так можно зарабатывать деньги. Сознательные люди понимают", – говорила финалистка "Холостяка 13".

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