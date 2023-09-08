'Для меня – это вся жизнь': Порошенко в годовщину свадьбы показал трогательные фото с женой

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко трогательно поздравил свою супругу Марину с 39-й годовщиной бракосочетания. 8 сентября они празднуют так называемую креповую свадьбу.

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Пост-поздравление Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. Слова пятого президента умилили сеть и только за час с момента публикации набрали более 8 тысяч лайков. Он также поделился общими романтическими фотографиями с любимой (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте до конца страницы).

"Не знаю, много это или мало, но для меня – это вся жизнь. Всю жизнь рядом с прекрасной женщиной. Спасибо, любимая, что ты есть в моей жизни. Спасибо за каждый день. За то, что рядом. За твою любовь и поддержку. За веру в меня, нашу страну и нашу Победу", – написал Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" вместе с тем назвал свою заветную мечту: "Сегодня, в нашу годовщину, загадываю одно желание. Оно – общее для всех".

"Люблю. Спасибо. Вместе. Навсегда", – нежно подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Петр Порошенко сделал жене Марине "правильный подарок", который удивил всех.

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