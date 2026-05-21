'Для меня это урок': Данилко ответил на возмущение еврофанов из-за пропавшего выступления VERKA SERDUCHKA на официальном канале 'Евровидения'. Фото и видео

16 мая в Вене состоялся гранд-финал Евровидения-2026. По случаю 70-летия песенного конкурса в интервал-акте на сцену вышли звезды Евровидения и спели попурри легендарных хитов. Была среди них и VERKA SERDUCHKА, которая исполнила фрагменты двух песен: "Puppet On The String" Сэнди Шоу и "Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare)" Доменико Модуньо.

Однако последний номер, где тысячи людей в унисон пели вместе с VERKA SERDUCHKA, вырезали из ролика на официальном канале Евровидения из-за отсутствия разрешения правообладателей песни, что очень возмутило еврофанов. Андрей Данилко прокомментировал ситуацию, отметив, что никак не может повлиять на нее, о чем сообщили в его пресс-службе.

"Спасибо еврофанам за такую искреннюю реакцию и поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами. Понимаю, что организаторы не хотели нас обидеть, у них есть свое видение, свои условия. Но я не понимаю, зачем приглашать, как говорят, "икону Евровидения", и ее не показывать..." – сказал артист.

"Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, стоит договариваться обо всех деталях "на берегу": авторские права, исполнение и даже согласовывать раскадровку номера, чтобы понимать, как это все будет выглядеть. Но если перефразировать известный мем "Батя, я стараюсь!", могу сказать так: "Люди, мы старались..." – добавил Данилко.

Есть в этой истории и положительный момент: Андрей Данилко решил связаться с правообладателями песни "Volare" и договориться с ними о записи кавера в исполнении VERKA SERDUCHKA.

"Я с огромным удовольствием записал бы полную версию "Volare" и, если повезет, подарил бы этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное – когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и чувствуют теплую ностальгию. А потом возвращаются домой с простым ощущением: "Мы были на концерте Сердючки, и мы были счастливы", – отметил артист.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения конкурсной части гранд-финала юбилейного 70-го Евровидения на сцене "зажгли" легенды песенного конкурса разных лет – Руслана (2004), Верка Сердючка (2007), Lordi (2006), Александр Рыбак (2009), Эрика Викман (2025), Кристиан Костов (2017), Максимилиан Муцке (2004) и Мириана Конте (2025). Они устроили для зрителей и профессионального жюри незабываемое шоу, исполнив популярные хиты.

Что интересно, не все из этих артистов в свое время привезли домой хрустальные микрофоны, но благодаря эффектным постановкам и таланту запали в сердца международной аудитории.

