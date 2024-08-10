Длинные волосы, борода и та самая улыбка: как изменился мальчик из 'Шестого чувства' Хэйли Джоэл Осмент. 10 фото

36-летний американский актер Хэйли Джоэл Осмент, наиболее известный по роли маленького мальчика в "Шестом чувстве", за годы карьеры изменился до неузнаваемости. Немногие знают, однако его путь к большому экрану начался задолго до фильма Н. Найта Шьямалана.

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Еще в пять лет Хэйли снялся в рекламе, а вскоре его заметил известный режиссер Роберт Земекис, взявший ребенка в культовый фильм "Форрест Гамп". OBOZ.UA покажет, как с тех пор менялся актер.

Еще до того, как пойти в школу, Хэйли стал звездой. Его приглашали на шоу и сериалы, где мальчик воплощал комические роли.

Позже в жизни американца появились более серьезные роли, например, "Шестое чувство". Он начал появляться на красных дорожках и достойно держать себя перед папарацци.

Со временем актер начал примерять на себя более бунтарский стиль. Он стал частым гостем на фотосессиях и продолжал посещать киномероприятия.

До 2006 года звезда изменилась до неузнаваемости. Он состриг длинные пряди, а черты актера стали мягче.

На свежих фото Осмента узнать сложно. Он набрал вес, отрастил бороду и экспериментирует с прической. Однако с лица знаменитости не исчезла та самая улыбка, впавшая в душу кинофанатам.

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