'Dity. Help Music – это арт-терапия во время войны'. Николай Баграев – о конкурсе, который стал достойной альтернативой 'Черноморским Играм'

1 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" прошел показ гала-концерта проекта Dity.Help Music, аудитория которого превзошла аудиторию сольных концертов многих топовых артистов Украины. А 7, 14 и 21 сентября телеверсии благотворительного проекта Dity. Help Music покажет музыкальный канал М1.

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Чем Dity.Help Music отличается от "Черноморских Игр"? Как молодым участникам помогали профессиональные артисты? Почему организаторы конкурса не давали победителям материальные подарки и что стало альтернативой? Об этом и многом другом – в блиц-интервью OBOZ.UA с меценатом события Николаем Баграевым.

– Николай, многие из шоу-бизнеса сравнивают конкурс Dity. Help Music с "Черноморскими Играми". Между этими проектами есть связь?

– Конечно, связь есть. Dity. Help Music делает практически та же команда, что и "Черноморские Игры". Но разница очень существенная. "Черноморские Игры" – это большой трехдневный фестиваль с массой образовательных и развлекательных мероприятий, с десятками тысяч посетителей, который имеет свою родную локацию на Скадовской набережной, непосредственно на Черном море.

"Черноморские Игры" – сплошной live, который показывают в прямом эфире. Dity. Help Music – это вокальный конкурс с участием звездных гостей, который проходит в формате телесъемок.

– Насколько я понимаю, Dity. Help Music – это вынужденная альтернатива "Черноморским Играм"?

– Предварительно мы так и задумывали. Будем проводить какое-то другое мероприятие для певческих талантов, пока не станет возможным проведение фестиваля "Черноморские Игры" в мирном украинском Скадовске. Но время покажет. Возможно, в будущем параллельно будут существовать и "Черноморские Игры", и Dity. Help Music.

– В Dity. Help Music много коллабораций с профессиональными артистами. Как вам их общие выступления?

– Все 25 финалистов получили возможность выступить с профессиональным артистом. Все они чувствовали себя достаточно уверенными, а некоторые просто "порвали" своей харизмой и талантом. Конечно, не все получалось с первого дубля. Но в том и преимущество телесъемки. Считаю, что после одной репетиции результат отличный. Не стану никого выделять. Посмотрите эфир – и вы найдете там для себя новых юных фаворитов.

– Призом для победителей – а их, согласно положению, целых 5 – стало создание песен. Материальных подарков, которые обычно были в Скадовске, здесь не было?

– Песня под ключ – это ценный приз, в т.ч. материальный. Ведь с качественным треком ребенок может успешно стартовать на профессиональной сцене и заработать денег на различных цифровых платформах. Я уверен, что украинский музыкальный HUB TAVR Records спродюсирует треки для победителей.

А материальные подарки, как вы сказали, мы направляем ВСУ и детям, пострадавшим от военных действий. Для этого у нас есть Таврический фонд и благотворительная платформа dity.help. Наши конкурсанты и звездные гости полностью нас в этом поддерживают. Я уверен, что если бы кто-то и получил материальную награду, то отдал бы ее на благотворительность.

– Какие главные задачи выполнил Dity. Help Music?

– Во-первых, дети, их родители и педагоги получили хорошую площадку для самореализации. Они прошли отличную артистическую школу, получили возможность поработать с лучшими специалистами музыкальной индустрии и набраться бесценного опыта участия в телевизионных съемках.

Во-вторых, на время мы вернули детей в их привычный социум: встреча друг с другом, новые знакомства, общение, эмоции – все это элементы арт-терапии в военный период.

В-третьих, участие в конкурсе Dity.Help Music предоставляет юным вокалистам широкие возможности заявить о себе в профессиональной музыкальной среде. Также конкурс способствует участию детей в разных имиджевых проектах всеукраинского и международного уровней. Но самое главное – дети чувствуют внимание, что их творчество нужно и о них узнает большая аудитория благодаря телеэфирам и благодаря OBOZ.UA в частности.

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А еще на OBOZ.UA интервью с генеральным продюсером телеканала M1 Нателой Чхартишвили-Зацаринной, вошедшей в жюри конкурса. OBOZ.UA пообщался с ней о нюансах этого проекта, не раскрывая допремьерных тайн.

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