Самые талантливые дети Украины. Объявлены победители конкурса Dity.Help Music

Команда фестиваля "Черноморские Игры" совместно с благотворительной платформой Dity.Help, музыкальным каналом М1 и "Наше Радио" провела вокальный конкурс Dity.Help Music среди детей от 6 до 16 лет включительно.

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499 заявок поступило на участие в конкурсе Dity.Help Music от юных вокалистов со всей страны, в том числе и от детей, которые были вынуждены покинуть родные дома и стали внутренне перемещенными лицами или беженцами.

Конкурс прошел в три этапа: два отборочных тура онлайн и финал с живым прослушиванием в студии музыкального канала М1. С учетом ситуации безопасности проект реализовывался в формате телевизионных съемок.

"Важно, что юные певческие таланты Украины получили возможность встретиться, пообщаться и набраться бесценного опыта работы с профессионалами и участия в телевизионных съемках. Это точно большой плюс для их творческого развития и незабываемые эмоции на долгие годы. Благодарен команде проекта, жюри, артистам и партнерам за внимание к детям и их поддержку Благодарю наших несгибаемых детей и их родителей за то, что вы и продолжаете заниматься творчеством в это нелегкое время. .И мы верим, что в скором будущем вернем большой детский праздник "Черноморские Игры" и проведем его под мирным небом, на берегу родного Черного моря в украинском Скадовске", – отметил меценат проекта, основатель Таврийского Фонда Николай Баграев.

Конкурс Dity.Help Music является благотворительным. Участие в конкурсе – бесплатное. Расходы на проживание и питание участников, образовательные мероприятия, техническое обеспечение принимают оргкомитет конкурса, меценаты и партнеры.

Меценатом проекта выступил Всеукраинский Благотворительный Таврический Фонд, генеральным партнером – KAN Development, спонсором телепроекта на М1 – дистанционная школа Optima School. Медийный проект поддержали интернет-издание OBOZ.UA, Fakty.ua, Telegraf.ua.

В жюри конкурса вошли ведущие специалисты музыкальной индустрии Украины и известные артисты: один из родоначальников фестиваля "Черноморские Игры" – Валентин Коваль, генеральная продюсер телеканалов М1 и М2 – Натела Чхартишвили-Зацаринна, генеральный продюсер ТАВР Медиа – Виталий артистка Украины – Тоня Матвиенко, преподавательница вокала – Елена Савинова, автор песен, исполнительница, фронтвумен группы The HARDKISS – Юлия Санина, продюсер Тавр Рекордс – Валерий Сасковец, певица, композитор, артистка – TARABAROVA.

В итоге по решению жюри победителями конкурса Dity.Help Music стали:

Дарья Зубрицкая (пгт. Чинадиево, Закарпатская обл., номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 6-10 лет")

(пгт. Чинадиево, Закарпатская обл., номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 6-10 лет") Артем Котенко (г. Ахтырка, номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 11-13 лет")

Анна Ткач (г. Луцк, номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 14-16 лет"),

(г. Луцк, номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 14-16 лет"), Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй" (г. Белая Церковь, номинация "Современное фольклорное исполнение"),

(г. Белая Церковь, номинация "Современное фольклорное исполнение"), Анна Дойна (г. Киев, номинация "Авторская песня").

Победители получили песню под ключ, с которой они смогут мощно стартовать на большой сцене. Треки для победителей спродюсируют украинский музыкальный HUB TAVR Records. Со временем все песни для победителей Dity.Help Music 2024 будут представлены в эфире "Наше Радио".

Участие в конкурсе Dity.Help Music предоставит юным вокалистам широкие возможности заявить о себе в профессиональной музыкальной среде.

Также конкурс способствует участию детей в различных имиджевых проектах всеукраинского и международного уровней и коллаборациям с признанными мастерами современной украинской сцены. Dity.Help Music 2024 поддержали как недавние юные конкурсанты, так и топовые артисты современной украинской музыки: Victoria Niro, Виталина Цимбалюк, DANIELA SHAPOCHNIKOVA, MASHA DANILOVA, 7TEEN's, София Егорова, Olena Usenko, Рухан PARFENIUK, СолоХа, Lida Lee, OKS feat KRYLATA, Wellboy, DIBROVA и Елена Тополя, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, Мария Бурмака, Тоня Матвиенко, DOMIY, Оля Полякова, МЯТА, KOLA, MONATIK, Julia Sanina. Мероприятия Dity Help. Music провели Галина Завойская, Денис Жупник и Андрей Черновол.

Трансляция гала-концерта проекта состоялась 1 сентября в эфире телемарафона "Единые новости".

Телеэфиры благотворительного проекта Dity.Help Music будут показаны: 7, 14 и 21 сентября – М1, 20:00; 15, 22 и 29 сентября – М2, 19:00.

Во время трансляций на экранах будет присутствовать QR-код, с помощью которого можно поддержать проекты благотворительной платформы Dity.Help, которая продолжает работать в направлении помощи детям, пострадавшим от военных действий. Более 2000 детей уже получили помощь.

Также благодаря Dity.Help и партнерам на деоккупированных территориях Херсона обустраиваются дома культуры, школы искусств, медицинские учреждения, игровые и спортивные площадки, детские сады, образовательные просторы.

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