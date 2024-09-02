Самые талантливые дети Украины. Объявлены победители конкурса Dity.Help Music
Команда фестиваля "Черноморские Игры" совместно с благотворительной платформой Dity.Help, музыкальным каналом М1 и "Наше Радио" провела вокальный конкурс Dity.Help Music среди детей от 6 до 16 лет включительно.
499 заявок поступило на участие в конкурсе Dity.Help Music от юных вокалистов со всей страны, в том числе и от детей, которые были вынуждены покинуть родные дома и стали внутренне перемещенными лицами или беженцами.
Конкурс прошел в три этапа: два отборочных тура онлайн и финал с живым прослушиванием в студии музыкального канала М1. С учетом ситуации безопасности проект реализовывался в формате телевизионных съемок.
"Важно, что юные певческие таланты Украины получили возможность встретиться, пообщаться и набраться бесценного опыта работы с профессионалами и участия в телевизионных съемках. Это точно большой плюс для их творческого развития и незабываемые эмоции на долгие годы. Благодарен команде проекта, жюри, артистам и партнерам за внимание к детям и их поддержку Благодарю наших несгибаемых детей и их родителей за то, что вы и продолжаете заниматься творчеством в это нелегкое время. .И мы верим, что в скором будущем вернем большой детский праздник "Черноморские Игры" и проведем его под мирным небом, на берегу родного Черного моря в украинском Скадовске", – отметил меценат проекта, основатель Таврийского Фонда Николай Баграев.
Конкурс Dity.Help Music является благотворительным. Участие в конкурсе – бесплатное. Расходы на проживание и питание участников, образовательные мероприятия, техническое обеспечение принимают оргкомитет конкурса, меценаты и партнеры.
Меценатом проекта выступил Всеукраинский Благотворительный Таврический Фонд, генеральным партнером – KAN Development, спонсором телепроекта на М1 – дистанционная школа Optima School. Медийный проект поддержали интернет-издание OBOZ.UA, Fakty.ua, Telegraf.ua.
В жюри конкурса вошли ведущие специалисты музыкальной индустрии Украины и известные артисты: один из родоначальников фестиваля "Черноморские Игры" – Валентин Коваль, генеральная продюсер телеканалов М1 и М2 – Натела Чхартишвили-Зацаринна, генеральный продюсер ТАВР Медиа – Виталий артистка Украины – Тоня Матвиенко, преподавательница вокала – Елена Савинова, автор песен, исполнительница, фронтвумен группы The HARDKISS – Юлия Санина, продюсер Тавр Рекордс – Валерий Сасковец, певица, композитор, артистка – TARABAROVA.
В итоге по решению жюри победителями конкурса Dity.Help Music стали:
- Дарья Зубрицкая (пгт. Чинадиево, Закарпатская обл., номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 6-10 лет")
- Артем Котенко (г. Ахтырка, номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 11-13 лет")
- Анна Ткач (г. Луцк, номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 14-16 лет"),
- Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй" (г. Белая Церковь, номинация "Современное фольклорное исполнение"),
- Анна Дойна (г. Киев, номинация "Авторская песня").
Победители получили песню под ключ, с которой они смогут мощно стартовать на большой сцене. Треки для победителей спродюсируют украинский музыкальный HUB TAVR Records. Со временем все песни для победителей Dity.Help Music 2024 будут представлены в эфире "Наше Радио".
Участие в конкурсе Dity.Help Music предоставит юным вокалистам широкие возможности заявить о себе в профессиональной музыкальной среде.
Также конкурс способствует участию детей в различных имиджевых проектах всеукраинского и международного уровней и коллаборациям с признанными мастерами современной украинской сцены. Dity.Help Music 2024 поддержали как недавние юные конкурсанты, так и топовые артисты современной украинской музыки: Victoria Niro, Виталина Цимбалюк, DANIELA SHAPOCHNIKOVA, MASHA DANILOVA, 7TEEN's, София Егорова, Olena Usenko, Рухан PARFENIUK, СолоХа, Lida Lee, OKS feat KRYLATA, Wellboy, DIBROVA и Елена Тополя, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, Мария Бурмака, Тоня Матвиенко, DOMIY, Оля Полякова, МЯТА, KOLA, MONATIK, Julia Sanina. Мероприятия Dity Help. Music провели Галина Завойская, Денис Жупник и Андрей Черновол.
Трансляция гала-концерта проекта состоялась 1 сентября в эфире телемарафона "Единые новости".
Телеэфиры благотворительного проекта Dity.Help Music будут показаны: 7, 14 и 21 сентября – М1, 20:00; 15, 22 и 29 сентября – М2, 19:00.
Во время трансляций на экранах будет присутствовать QR-код, с помощью которого можно поддержать проекты благотворительной платформы Dity.Help, которая продолжает работать в направлении помощи детям, пострадавшим от военных действий. Более 2000 детей уже получили помощь.
Также благодаря Dity.Help и партнерам на деоккупированных территориях Херсона обустраиваются дома культуры, школы искусств, медицинские учреждения, игровые и спортивные площадки, детские сады, образовательные просторы.
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