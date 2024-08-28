'Эти дети будут на голову выше других'. Что за конкурс Dity.Help Music и чем он отличается от 'Черноморских Игр'

Недавно состоялись съемки благотворительного конкурса для детей Dity.Help Music, организованного командой фестиваля "Черноморские Игры" совместно с благотворительной платформой Dity.Help. Телеверсии проекта покажут 1 сентября в телемарафоне "Единые новости", 21:00; 7, 14 и 21 сентября – на М1, 20:00; 15, 22 и 29 сентября – на М2, 19:00.

Видео дня

За съемку и конечный телепродукт отвечал телеканал М1 во главе с Нателой Чхартишвили-Зацариной. Натела также вошла в состав жюри конкурса. OBOZ.UA пообщался с ней о нюансах этого проекта, не раскрывая допремьерных тайн.

– Вокальный конкурс вживую со зрителями и вокальный конкурс в формате телесъемки в студии. Какие отличия и какие преимущества каждого из вариантов?

– Разница на самом деле состоит в том, что когда у нас большая сцена, большая площадка и многие зрители – это просто как зрелище. Понятно, что когда речь идет о телевизионном формате, компактный, конечно, труднее создать зрелищные и эффектные телевизионные акценты, чтобы это было "wow".

Но изначально цель конкурса состоит в том, чтобы дети почувствовали эту сцену, профессиональный звук, пообщались с артистами, спели с ними вместе в определенных коллаборациях. Так, чтобы они вышли за пределы своих музыкальных школ, студий и каких-то мелких конкурсов, которые не дают возможности почувствовать профессиональную телевизионную съемку и профессиональный телевизионный эфир, чтобы они, так сказать, почувствовали это на собственной коже, как оно есть на самом деле. Конечно, мы поддерживаем большую сцену и множество зрителей, но все понимаем, в каких условиях находимся. Поэтому я считаю, что цели в данном случае достигнуты. Прежде всего, мы делаем это для них, и они это в таком формате почувствовали.

Что касается преимуществ. Конечно, когда все происходит локально, детям наверняка комфортнее. Особенно это касается открытых прослушиваний. Когда мы сидим, например, вдали от сцены, я имею в виду жюри, и нас почти не видно, детям, наверное, легче выступать. А когда мы находимся в одном метре от них, особенно, если это касается детей, которые исполняли песни именно тех артистов, которые сидели у нас в жюри, то, думаю, им это более волнительно. Они видят нашу мимику, мы видим их волнение, и нам даже страшнее. Потому что когда видишь ребенка, который уже немного боится или сильно волнуется, мы держим кулачки, чтобы он спел эту песню или взял правильную ноту.

Поэтому есть как минусы, так и плюсы, но в любом случае это опыт для них: и тот, и этот опыт важен. Чем больше у них будет разных таких ситуаций, чем чаще они будут выходить на сцену при разных сложных обстоятельствах, тем больше они будут закаляться. А мы сделаем из них настоящих классных артистов.

– М1 привык снимать лайвы и часто транслировать это в прямом эфире. Как команда принимает переход на съемки в записи? Понятно, что это вынужденный шаг безопасности.

– Да, мы действительно являемся каналом, который привык работать в прямом эфире. Не знаю, это, вероятно, исключительно моя особенность, потому что не все каналы могут этим похвастаться. Я много лет проработала в прямых эфирах, и мне кажется, что энергетику прямого эфира ничем нельзя заменить.

Во-первых, режиссерская группа, телевизионная группа, административная группа – все настолько объединяются, сосредотачивают усилия и желания, чтобы все прошло по сценарно-монтажному плану, чтобы все включилось вовремя, вовремя отключилось, засветилось и так далее. И когда усилия большого количества людей совпадают в единой идее, эта энергия, которую мы объединяем, конечно же, передается телезрителю. Это, безусловно, и эмоции ведущих, которые здороваются с большой сцены или с маленькой сцены, но это происходит в прямом эфире в ту же секунду. Конечно, это и зрителям очень интересно, потому что когда ты видишь телевизионную отметку, что сейчас все происходит вживую, ты понимаешь, что в этот момент где-то там происходит какое-то событие.

Конечно, мы все ждем возможности работать в прямом эфире, но пока таких возможностей нет. А когда идет запись, во-первых, все немного расслабляются, где-то можно что-нибудь переписать. Ведущие также понимают, что ничего страшного, можно ошибиться и переписать еще одну подводку. Лично я за лайв. Мы же телевизионщики. Если есть возможность делать это в прямом эфире, то зачем это делать в записи?

– Были ли участники конкурса вовлечены в подготовку и оформление выступлений? Как они реагировали на возможность выступать в таком формате?

– Наши участники всегда вовлечены в процесс создания своего номера. Даже на этапе их прослушиваний, вживую или онлайн. В этом году прослушивания были онлайн, конкурсанты самостоятельно себя записывали, и мы всем составом жюри просматривали их видеофайлы, которые они готовили для нас. Кто-то делал заметки, кто-то сразу выбирал те вещи, которые соответствуют образу, который он себе придумал. Когда уже идут открытые прослушивания, я лично всегда делаю заметки: готовый образ, что-то изменить, прическу, например.

Что касается детей, они очень ответственно подходят к этому процессу. Понятно, что вместе с ними работают их педагоги и родители, также старательно готовящиеся к выступлению и прислушивающиеся к замечаниям, возникающим во время репетиций. Но ситуаций очень много, начиная от прически, макияжа, цвета губ.

Мы и переодевали, и меняли образ довольно быстро, если считали, что он не подходит к песне, потому что дети часто поют взрослые песни, хотят казаться взрослее, чем они есть, а мы хотим, чтобы они выглядели естественно.

Дети постарше, те, кто уже выпускники "Черноморских Игр" и имеют не одну и не две награды, также были привлечены к проекту Dity.Help Music как гости. Им более 16 лет они даже готовили некоторый вижуал для экранов. Мы, где могли, там помогали, но они очень профессионально подготовились в пределах своих возможностей.

– Есть ли планы сделать этот конкурс ежегодным? Какие выводы вы сделали для себя?

– Мы однозначно хотим вернуться в Скадовск и продолжать "Черноморские игры" как фестиваль, на который дети приезжают и проводят настоящую фестивальную жизнь. Это не только конкурсы, а целое отдельное приключение, творчество, в которое они погружаются, мастер-классы и т.д.

Пока такой возможности нет, мы стараемся проводить другие мероприятия для певческих талантов, но суть остается той же. Мы поддерживаем молодых будущих артистов, которые в ближайшее время станут профессиональными артистами. Каждый конкурс имеет свои правила. У "Черноморских Игр" было гран-при, а у Dity.Help Music целых пять победителей. И номинации сформированы по-разному.

Но это не так уж важно. Задача у нас действительно одна: собирать талантливых детей со всей Украины, давать им возможность почувствовать себя настоящими артистами на большой сцене, передать свой опыт, передать опыт успешных артистов, сдружить их, чтобы они коллаборировали, чтобы они между собой общались. Для нас важно, чтобы это было большое наше сообщество, чтобы дети мечтали сюда попасть, а мы гордились этими детьми и нашими общими фотографиями. Я считаю, что ни в коем случае нельзя останавливаться и прекращать проекты для детей. Надо продолжать их делать по возможности, вот какова возможность, так и надо делать.

– Какой момент конкурса был для вас самым эмоциональным или памятным?

– Ну, пожалуй, самый трогательный момент – это награждение. Потому что победа – очень сложный момент, потому что для кого – это радость, а для кого – слезы. Для нас все они победители, ведь отобрав из 500 заявок количество, которое у нас было, я считаю, что каждый из них уже победил. Но все стремятся к первому месту, и, конечно, были вот эти слезы. А потом девочки, мальчики подходили и расспрашивали меня,чего не хватило, что изменить, как сделать лучше.

Еще один момент мне очень запомнился: маленькая девочка пела песню Пивоварова. Мы договорились с Артемом на репетиции, что ребенок будет это делать, то есть он обо всем знал. И вот в день гала-концерта мы устроили сюрприз: Артем дал ей возможность спеть половину песни, а затем неожиданно для нее вышел на сцену. Я как режиссер, конечно, ожидала, что она отреагирует, но она еще маленькая, всего 8 лет. Она не смогла отработать этот момент из-за возраста. Профессионализм придет позже. Но она поступила так, как сделала, и это тоже классно. Когда мегапопулярный артист появляется на сцене, а она даже глазом не моргнула... Это был очень трогательный момент. Я рада, что Артем нас поддержал, и мы совершили такой экспромт.

– Как вы оцениваете вклад Dity. Help Music в поддержку украинских талантливых детей?

– Мы взяли на себя эту миссию. Понятно, что мы музыкальные каналы, и это нам близко и понятно. Я долго думала об этом. Это определенная миссия – поддерживать и делать все, что мы можем. На самом деле это очень классно, когда ты видишь, как они взрослеют и когда они потом прислушиваются к каким-то нашим советам, перерабатывают песни, меняют номера, взрослеют. А потом мы их приглашаем уже как лауреатов.

Да, у нас была категория – это те дети, которые уже что-то получали. Они просто лауреаты, они как гости. Во-первых, их знают те, кто только присоединился к нашему движению, потому что это большая семья. И таких детей достаточно в разных регионах Украины. Мы даем им возможность на профессиональной сцене с профессиональным светом, с режиссерской группой, почувствовать себя полноценными артистами. Они приходят на саундчек, идут на грим, приходят на репетиции с хореографом, который ставит им движения, это дорогого стоит.

Я думаю, что, возможно, они еще не до конца понимают, насколько это важно и насколько это им помогает. Но я уверена, что после Dity.Help Music они вернутся в сентябре в свои школы и будут на голову выше всех остальных. Мы даем им крылья, которые они должны развивать, чтобы стать тем, кем хотят стать.

– Какие у вас планы на дальнейшие проекты на М1?

– Мы работаем на приближение победы, делаем это с песней по жизни, так легче. Наш главный проект M1 Music Awards состоится тогда, когда будет мирное небо, и все наши территории вернутся в состав Украины и будут деоккупированы. И тогда мы организуем большой праздник, чтобы это мероприятие было для всех.

Потому что M1 Music Awards не может быть просто обычным концептом. Это должно быть зрелищно, интерактивно, а сейчас это не ко времени. Потому мы делаем то, что делаем – поддерживаем молодых, даем им дорогу, чтобы они чувствовали себя комфортно в этой стране. Ну и чтобы нас не становилось меньше, потому что нас и так уж очень мало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!