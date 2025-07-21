Дэвид Бекхэм случайно остался без части волос: как на его уродливую 'стрижку' отреагировала жена. Видео

Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм решил самостоятельно подстричься, однако эксперимент с машинкой обернулся настоящим стилистическим провалом. Спортсмен остался с лысым пятном на голове, что изрядно развеселило его жену, дизайнера Викторию Бекхэм.

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Забавное видео она опубликовала в Instagram. На ролике 50-летний Дэвид, без рубашки и с выражением застенчивости на лице, пытается прикрыть голову рукой. Но его жена, 51-летняя Виктория, не дала мужу скрыть последствия парикмахерского приключения.

За кадром она с юмором спрашивает: "Что ты сделал?" В ответ Бекхэм объяснил, что во время стрижки с машинки слетела головка, и в результате часть волос исчезла.

"Ты пытался подстричься. Что ты натворил?" – с улыбкой переспросила Виктория, заставив Дэвида убрать руку и показать всем "шедевр". Реакция жены не заставила себя ждать: "Выглядит нехорошо... Я всегда буду с тобой честной – это выглядит ужасно". Несмотря на попытки Дэвида Бекхэма сохранить серьезный вид, Виктория не сдержала смеха, а свое сообщение под видео сопроводила фразой: "Папа, что ты натворил?!"

Однако на этом "драма" не закончилась. На следующий день Бекхэм поделился фото с уже обновленной прической: полностью короткой и симметричной. В подписи к сторис спортсмен признал поражение в битве с машинкой: "Это лучшее, что я мог сделать в этой ситуации", добавив шутливый вопрос: "Виктория, все еще ужасно?"

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