Детское Евровидение 2024: появились первые фото с репетиции Артема Котенко в Мадриде

Представитель Украины на шоу Детское Евровидение 2024 Артем Котенко уже прибыл в Мадрид, столицу Испании, где будет проходить песенный конкурс, и провел свою первую репетицию. Перед тысячами зрителей в концертном зале и перед экранами он выступит уже 16 ноября.

Видео дня

Концепцию его номера незначительно изменили. Подросток снял темно-синий костюм, в котором он выступал на Нацотборе, и появился на сцене в белом образе и в свитере с пайетками. Постановщики сделали его выход гораздо светлее, чем тот, что был в Украине. Фотографии с репетиции опубликовали в Telegram.

Количество участников подтанцовки не изменилось – их четверо, как и было на Нацотборе. Главным атрибутом команды остаются белые рамки с подсветкой, якобы символизирующие стены дома.

Перед своим первым выходом на большую сцену в Мадриде Артем Котенко показывал, как готовится к репетиции. Он разминал свои голосовые связи в гостиничном номере.

Стоит отметить, что Артем Котенко будет выступать с песней Hear me now (Услышь меня сейчас), которая раньше называлась "Дом". Это изменение произошло из-за того, что украинские организаторы стремятся донести месседж трека до европейских зрителей. Песня рассказывает о потере собственного дома от рук оккупантов.

Напомним, композиция Артема Котенко написана на украинском и английском языках. Вокалист, родившийся в Ахтырке на Сумщине и не покидающий прифронтовый город, несмотря на войну, поет о том, как российские варвары забирают у украинцев дома.

Детское Евровидение 2024 состоится уже через 6 дней – 16 ноября в Мадриде. За победу сразятся представители из 17 стран Европы.

Нынешней айдентикой Детского Евровидения стали акварельные цветы в фиолетово-оранжевой палитре. Организаторы объединят юные таланты под слоганом "Let's Bloom" – "Давай цвести". Впрочем, не обошлось без скандала. Креативный директор Национального отбора в 2023 году и режиссер-постановщик номера тогдашней представительницы Украины Анастасии Димид, Герман Ненов, предположил, что дизайн стал плагиатом оформления выступления украинки в прошлом году. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрируют свою силу голоса, а кто-то станет главным победителем шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!