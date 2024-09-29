Украинец Артем Котенко установил рекорд на Детском Евровидении 2024. Видео

Юный победитель Нацотбора на Детское Евровидение 2024 Артем Котенко установил рекорд на шоу. 12-летний подросток стал первым участником песенного конкурса среди юниоров в этом году, выступление которого посмотрело более 100 тысяч раз.

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Только через неделю после проведения Нацотбора видео на YouTube собрало более 115 тысяч просмотров. Об успехе песни отметили в Telegram "Дім Євробачення".

"Выступление Артема Котенко в финале Нацотбора пересекло отметку в 100 тысяч просмотров! Тем самым став первым участником Детского Евровидения в этом году, который сумел достичь этой цифры!" – говорится в заявлении.

Победитель Нацотбора на Детское Евровидение 2024 12-летний Артем Котенко родом из многострадальной Ахтырки Сумской области. Он выступил с песней "Дім" о том, как россияне отбирают у украинцев их дома и родные города, и одержал победу на шоу. Сам вокалист наотрез отказался покидать прифронтовую Ахтырку.

Артем Котенко связал жизнь с музыкой еще в 3 года, а в 5 начал профессионально заниматься вокалом. Он уже победил на "Черноморских Играх" в 2021 году. Это не первая попытка юноши покорить Евровидение – в 2023 году он вошел в лонг-лист Национального отбора. Его мечта – прославиться на весь мир и показать фанатам, какие, как говорит юноша, таланты живут в Украине.

Следует отметить, что выступление прошлогоднего гранд-финалиста на Нацотборе на Детское Евровидение за 11 месяцев пересмотрело более 225 тысяч человек. Представляла Украину в 2023 году Анастасия Димид с песней "Квітка". Девочка завоевала на международной сцене для Родины пятое место.

В отличие от других лет Детского Евровидения, которые уже позади, именно Артем Котенко и Анастасия Димид привлекли к юниоровскому шоу немало внимания украинцев, ранее просматривавших лишь главный песенный конкурс Евровидения.

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