Детское Евровидение 2024: где и когда смотреть, как голосовать и что известно о выступлении Артема Котенко из Украины

Уже вечером 16 ноября в Мадриде, Испания, стартует Детское Евровидение 2024 года, где примет участие украинец Артем Котенко. 12-летний артист будет представлять свою страну с песней "Hear me now" (Услышьте меня сейчас), которая раньше называлась "Дом".

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OBOZ.UA решил рассказать все, что нужно знать перед просмотром конкурса. В этом году в финале выступят 17 юных участников, а шансы Украины уже оценили в голосовании.

Где и когда смотреть Детское Евровидение

Музыкальное мероприятие, которое состоится на арене Caja Mágica, начнется в 19:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Культура". Также эфир будет транслироваться на официальном сайте Детского Евровидения и Facebook-странице Евровидения Украины.

Под каким номером выступит Артём Котенко

Представитель Украины выйдет на сцену под номером 14. Его выступление будет мало чем отрываться от того варианта, который показали в финале Национального отбора. Автором песни стал музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова, а в оригинале она называлась "Дом".

Артем Котенко – 12-летний певец из города Ахтырка Сумской области. На конкурсе он не просто расскажет о своих теплых чувствах, связанных с родным краем, но и напомнит миру, что украинцы теряют дома из-за российской агрессии.

Этот посыл, что не удивительно, совсем не понравился россиянам. Перед финалом они устроили кибератаку на соцсети Евровидения, чтобы деморализовать Артема Котенко. Этим Россия только доказала миру, какими коварными методами она действует.

Как голосовать за Артема Котенка

Накануне финала в 22:00 открылось онлайн-голосование на сайте, которое продлится до старта шоу 16 ноября. В следующий раз линии откроются после выступления всех участников. За это время можно отдать свой голос за любого финалиста, и даже за украинца Артема Котенко, находясь в Украине. Эта функция недоступна в конкурсе для взрослых.

Победителя определят по результатам голосования зрителей (50%) и жюри 17 стран-участников (50%).

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрируют свою силу голоса, а кто-то станет главным победителем шоу.

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