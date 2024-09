Украина может победить: еврофаны оценили шансы Артема Котенко на Детском Евровидении 2024

Неделю назад Украина определила своего представителя на Детском Евровидении 2024. Им стал 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, Сумской области, одержавший победу на Нацотборе с песней "Дім". День за днем становится известно участников других стран, участвующих в песенном конкурсе, но зрители считают, что наша страна может одержать победу в этом году.

За приоритет еврофанов сейчас борется украинец Артем Котенко с песней "Дім" и киприотка Мария Писсаридес с песней Crystal Waters. Оба исполнителя имеют рейтинг в 5 звезд. Это можно проследить на официальном сайте Евровидения.

Пока что не все песни участников международного песенного шоу среди юниоров известны. Только 5 из 17 стран не объявили свой конкурсный трек, хотя Детское Евровидение 2024 на носу – оно состоится 16 ноября в Мадриде, столице Испании.

Рейтинг уже известных участников еврофаны составили в следующем порядке:

1 место: Артем Котенко – Dim (Украина); Мария Писсаридес – Crystal Waters (Кипр).

3 место: Stay Tuned – Music (Нидерланды); Titouan – Comme ci, comme ça (Франция); Bjarne – Save the Best for Us (Германия).

6 место: Николь Чабели – Vallezoj (Албания).

7 место: Симон Гранде – Pigiama Party (Италия); Рамирес Скибераш – Stilla Ċkejkna (Мальта).

9 место: Доминик Арим – All Together (Польша).

Еще три страны – Португалия, Эстония и Сан-Марино – пока своих рейтингов не имеют.

В частности, 25 сентября Telegram-канал "Єврофани" опубликовал скриншот из приложения My Eurovision Scoreboard. На снимке были указаны топ-5 вероятных победителей, по мнению еврофанов.

"Украина с песней "Дім" занимает первое место среди еврофанов в приложении My Eurovision Scoreboard в рейтинге песен Детского Евровидения 2024", – сообщил источник.

Второе место заняла Франция, а за ней – Нидерланды, Мальта и Германия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Котенко установил рекорд на Детском Евровидении 2024. Что известно о его конкурсной песне и о самом представителе Украины – читайте здесь.

