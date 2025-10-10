Жена украинского комика и шоумена Антона Лирника, Марина, выразила глубокую боль и восхищение стойкостью украинских матерей, а также осудила молчание россиян относительно войны. Женщина призналась, что желает гражданам РФ почувствовать на себе все ужасы, которые переживают украинцы.

Во время интервью журналистке Алине Доротюк Марина Лирник вспомнила страшные истории из Мариуполя, где дети были вынуждены пить воду из батарей, а семьи по всей Украине до сих пор сидят в подвалах, спасаясь от обстрелов. Она подчеркнула, что понимает эмоции и даже проклятия, которые получала с начала полномасштабного вторжения, поскольку "не была в их шкуре".

"У меня нет на них (украинцев. – Ред.) никакой обиды, потому что я не была в их шкуре, не сидела в подвалах, мой ребенок не пил воду в Мариуполе, как эти несчастные дети, из батарей. У меня нет никакого осуждения. Я все это понимаю. Украинцы являются едва ли не самой сильной нацией сейчас", – сказала она.

Марина Лирник также отметила силу и выносливость украинских женщин, которые с детьми выходят из метро в пять утра, и призналась, что "просто кланяется им каждый день".

Однако, говоря о России и народе этой "империи", жена шоумена была категоричной. Она откровенно заявила, что желает россиянам ощутить на себе войну в Украине и подобные обстрелы, в частности, мирного населения.

"Я очень желаю это все почувствовать россиянам. Я это говорю очень откровенно и всегда пишу об этом в своем Instagram – о том, что я очень желаю им это почувствовать. Потому что для них это все где-то далеко, это где-то не они: "Мы не выбирали (президента. – Ред.), это же не мы, это не мой ребенок кидает на вас бомбы, то почему ты, Марина, так пишешь?" Нет, это вы кидаете на нас бомбы, потому что вы молчите!" – подытожила Марина Лирник.

