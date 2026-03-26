Дети Степана Гиги вспомнили последние слова певца незадолго до его смерти: они останутся с нами навсегда

Дети украинского певца Степана Гиги – Квитослава и Степан-младший – поделились, какими были последние дни жизни их отца. Перед уходом в вечность артист чуть ли не все время посвящал общению с сыном и дочерью и постоянно подчеркивал: они должны продолжать работать и выступать на сцене, ведь он в них очень сильно верит.

Как признались Квитослава и Степан Гига-младший, эти последние слова легендарного папы навсегда запечатлелись в их памяти, поскольку излучают особое тепло. Об этом они рассказали в интервью "24 Каналу".

"Мы очень много общались, особенно в последние дни. Папа рассказывал о своем пути, как было непросто, и особенно подчеркивал, что нужно работать и петь, потому что он в нас верит. Эти слова останутся с нами навсегда – они были о любви, поддержке и вере в нас", – вспомнили дети народного артиста Украины.

Кроме того, Квитослава Гига раскрыла, как ее сын Даниэль отреагировал на смерть дедушки. Парень с самого детства выступал со Степаном Гигой на одной сцене, поэтому потеря стала для него невероятно болезненным ударом.

"Для моего сына дедушка был самым важным человеком – примером, поддержкой и опорой. Поэтому боль от его потери просто невозможно передать словами", – рассказала дочь исполнителя.

Напомним, что 19 ноября 2025 года стало известно о госпитализации Степана Гиги. Тогда артист перенес срочную операцию и находился в тяжелом состоянии, однако его родные не делали никаких комментариев относительно характера болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь певца, но, к сожалению, 12 декабря его сердце остановилось. После трагедии дети Степана Гиги раскрыли, что причиной смерти легендарного отца стали осложнения, вызванные сахарным диабетом и инфекцией.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дети Степана Гиги ответили на упреки о его "сложном" характере и объяснили, почему певец тяжело переносил хейт.

