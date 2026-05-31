Ефросинина, Цимбалюк и другие звезды ко Дню Киева показали свои архивные фото из молодости и признались столице в любви

Ко Дню Киева украинские телеведущие и актеры поделились архивными фотографиями из молодости, сделанными в столице, и публично выразили свою любовь к городу. В сети появились подборки фото от Маши Ефросининой, Александра Педана и других представителей шоу-бизнеса.

Звезды показали в Instagram кадры из разных периодов жизни – от первых лет в Киеве до важных личных и профессиональных событий. Среди них – семейные фотографии, рабочие моменты, а также архивные снимки из молодости, сделанные на улицах и локациях столицы.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина опубликовала подборку архивных фото, на которых запечатлены разные этапы ее жизни в Киеве – от свадебных кадров и телевизионных съемок до семейных моментов и участия в спортивных событиях. Она отметила, что переехала в столицу 30 лет назад и сначала воспринимала город как сложный и чужой.

"Ровно тридцать лет назад я приехала сюда совсем юной девушкой. И Киев не спешил меня брать в объятия. Он был большим, чужим, сложным. Студенткой я даже едва не поддалась отчаянию оставить его и вернуться обратно к родителям в Крым", – написала Ефросинина.

Она добавила, что именно в Киеве произошли ключевые события ее жизни и сформировалась ее семья и профессиональный путь.

Александр Педан

Александр Педан также обнародовал подборку архивных фотографий, большинство из которых касается его семейной жизни и работы в разные годы. На одном из фото также можно увидеть Евгения Клопотенко, на другом – Павла Зиброва.

"С 2006 года я живу в Киеве. Уже 20 лет! Киев всегда удивляет. Здесь вырос я, выросли мои дети. Здесь заложено море эмоций и произошло много важнейших событий моей жизни. Рандомно набросал вам фото из этого прекрасного города. С праздником, Киев", – отметил Педан.

Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цимбалюк поделился кадром, сделанным на футбольном стадионе во время его работы стюардом. Он подчеркнул, что Киев стал для него домом и городом возможностей.

"С днем Киева! Город возможностей! Город силы! Город, который стал моим домом! Уже 19 лет я живу здесь. Благодарен за каждое мгновение! За каждое знакомство! За энергию! И, понятное дело, за период, когда я работал футбольным стюартом", – написал актер.

