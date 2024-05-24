Деми Мур обругала публику, а Хайди Клум зацеловала 18-летнюю дочь. Как прошел гала-концерт amfAR и кто из звезд поразил своими образами

Минувшим вечером в Каннах состоялся гала-концерт amfAR, на котором появились всемирно известные звезды. Мероприятие не обошлось без курьезов и трогательных сцен, уже сегодня обсуждаемых в СМИ.

Традиционно гости нарядно оделись, продемонстрировав свои новые роскошные платья. OBOZ.UA покажет, как выглядели звезды, и расскажет о самых интересных событиях на концерте.

Деми Мур обругала публику

61-летняя американская актриса Деми Мур взяла на себя роль ведущей, объявляя выступление 78-летней Шер, поддерживающей Украину и осуждающей РФ. Вероятно, кто-то в зале осудительно посмотрел на звезду, поэтому ее младшая на 17 лет знакомая элегантно обругала этого гостя.

"Она – лауреат "Оскара", "Грэмми" и "Эмми". Вы – лауреат "Эмми" там, в конце комнаты? Я, черт возьми, так не думаю. Она – икона стиля и мое личное вдохновение в прическах. И в 2015 году она была удостоена награды amfAR за вдохновение", – заявила Дени Мур.

Хайди Клум зацеловала 18-летнюю дочь

Легкая и воздушная Хайди Клум прибыла на праздник со своей 18-летней дочерью. Звезда нарядилась в светлое платье, тогда как ее юная наследница позировала в черном элегантном наряде. На красной дорожке Хайди Клум сладко поцеловала дочь на камеру.

Сара Фергюсон засияла в изящном платье

64-летняя Сара Фергюсон вышла к папарацци в изящном платье белого цвета, украшенном камнями. Герцогиня Йоркская сияла и улыбалась, несмотря на то, что у нее был диагностирован рак на ранней стадии. Она сейчас борется с меланомой, после того как в прошлом году перенесла операцию из-за рака груди.

На празднике также появилась канадская модель Коко Роша в невероятном платье с крыльями золотого цвета.

Ранее OBOZ.UA писал, что на красной дорожке в Каннах можно было увидеть "Мисс Украина-Вселенная" Анну Неплях. Как выглядела она – смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!